金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！劇組在意票房 監製李烈「想拿這個獎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳劇情片」由《大濛》獲得。
監製葉如芬在台上表示，同為監製的李烈、導演都很難搞，意見很多，同時還要擔憂電影的票房，「我一直激勵自己，電影實在太難，引用宮崎駿的一句話，『電影要成為時代種種變化的答案，電影要成為改變世界的決心，雖然什麼都沒有改變』，這句話送給所有電影工作者。」
在後台訪問時，李烈提到，獲獎很興奮，「坦白講金馬是全世界最難猜的獎，我都不覺得我們會得獎，聽到名字是時候，我的心都快跳出來了，我知道今年很多好片，我當然想拿這個獎，對票房有幫助。」就連導演陳玉勳都忍不住表示：「一直很焦慮，尤其是碰到片子要上映了，所以很在意有沒有得獎。」
