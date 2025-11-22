金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！葉如芬引用宮崎駿金句掀共鳴
台灣影壇年度盛事「第62屆金馬獎」今（22）日於台北流行音樂中心隆重登場，稍早頒發典禮壓軸獎項「最佳劇情片獎」，最後由《大濛》成功奪下，成為本屆最大贏家。
監製李烈興奮表示：「這個獎很沉，但拿在手上很實在，謝謝這一路幫助過《大濛》劇組的每一位。」葉如芬則提到，這次是他與李烈及陳玉勳的第4次合作，「投資方都說我們瘋了，但是我們還是很努力的、大家竭盡所能的，把這個電影做出來？」
〈大濛〉團隊奪下本屆最佳劇情片。（圖／東森娛樂）
葉如芬也引用宮崎駿曾說過的一句話勉勵自己及所有電影工作者，「 電影一定要成為時代種種變化的答案，我們一定要有用電影改變世界的決心，即使最後什麼都沒改變，但這是身為電影製作者的意義。」並提及《大濛》將在11月27日上映，希望大家能夠到戲院支持。
《大濛》奪下最佳劇情片，同時也是本屆大贏家，導演陳玉勳坦言有些焦慮，很感謝陪伴自己4部電影的李烈、葉如芬，「可以跟他們一起工作是我最大的福氣，很希望看有沒有力氣再寫下一個劇本」。
