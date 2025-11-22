金馬62 「大濛」奪最佳原著劇本 (圖)

娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心舉行，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項。其中，《大濛》以11項提名成為本屆呼聲最高的作品，《左撇子女孩》以9項緊隨其後，而《地母》與《我家的事》各獲8項提名，齊列第三。最受矚目的影后角逐戰，由四度入圍的劉若英對上二度入圍的林依晨、范冰冰、方郁婷，以及首度入圍的高伊玲，誰能一舉摘下后冠令人期待。同樣競爭激烈的影帝之爭中，多度入圍且曾榮獲影帝的張震再度問鼎，將與三度入圍的張孝全正面交鋒。本屆金馬獎究竟獎落誰家，鎖定《民視新聞網》，同步為您更新2025第62屆金馬獎得獎名單！

民視 ・ 12 小時前