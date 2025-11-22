金馬62 「大濛」奪最佳美術設計 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，最佳美術設計由電影「大濛」美術指導王誌成（右）、尤麗雯（左）獲得。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
