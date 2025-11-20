金馬62《大濛》奪觀眾票選獎 《核》獲費比西獎

記者王丹荷／綜合報導

金馬執委會今（21）日舉行第62屆金馬獎入圍午宴，為隔天登場的金馬獎頒獎典禮暖身，同時也率先頒發本屆金馬獎觀眾票選獎最佳影片，由《大濛》贏得；國際影評人費比西獎則由《核》獲得。

今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、臺南3地同時舉辦，觀眾須完整觀賞完5部入圍的最佳劇情片《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》、《大濛》後，才能投票選出心目中的最佳影片。最後共有432位觀眾完成，結果由陳玉勳導演今年共獲金馬獎11項大獎提名的《大濛》勝出。

「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，以推廣電影藝術為使命，鼓勵了無數傑出的電影，也建立起它的權威性。它在金馬獎以鼓勵年輕、傑出的華語電影新銳為目標。本屆入選影片包括《我們意外的勇氣》、《深度安靜》、《幸福之路》、《左撇子女孩》、《遼河的士》、《我家的事》、《恨女的逆襲》、《殺手#4》、《今天應該很高興》、《柔似蜜》、《核》、《不可能女孩》共12部。

評審由羅馬尼亞影評人與策展人安德雅佩德烏、義大利影評人喬凡尼斯迪亞諾梅蘇提、影展策展人與臺灣影評人協會副理事長洪健倫擔任，3人選出的得主為陳思攸執導的《核》。評審認為，這部成長電影運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，象徵性地反映出其國家的歷史與認同。片中年輕主角們的溫柔情誼，也讓這部作品以相當原創的方式呈現了身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的迴響。

本屆金馬獎最佳男主角入圍包括《幸福之路》張震、《深度安靜》張孝全、《好孩子》許瑞奇、《大濛》柯煒林、《我家的事》藍葦華；女主角將由《大濛》方郁婷、《我們意外的勇氣》劉若英、《深度安靜》林依晨、《我家的事》高伊玲、《地母》范冰冰競逐；今年典禮將採不設主持人方式進行，頑童MJ116、金曲歌后李竺芯和孫盛希、金曲創作歌手黃奇斌擔任表演嘉賓，戴佩妮、告五人、9m88也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲。

第62屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道即將於明（22）日下午5時30分於臺北流行音樂中心登場，頒獎典禮於晚間7點舉行。臺灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

第62屆金馬獎觀眾票選獎由陳玉勳導演（右2）的《大濛》勝出。（金馬執委會提供）

2025國際影評人費比西獎頒給陳思攸（右2）執導的新加坡電影《核》。（金馬執委會提供）