金馬62／《大濛》搶先摘觀眾票選獎 新加坡《核》奪費比西獎

金馬執委會今天(21日)為本屆金馬入圍者舉辦盛大午宴，並搶先公布觀眾票選獎，由陳玉勳執導的《大濛》摘下，國際影評人費比西獎則頒給新加坡電影《核》。

第62屆金馬獎頒獎典禮22日就要登場，將揭曉本屆得獎名單。金馬執委會21日搶先揭曉兩大獎項得主。

其中，觀眾票選最佳影片獎頒給陳玉勳的新作《大濛》，該片劇情故事背景設定在1950年代的台灣白色恐怖時期，講述在大時代動盪下，小人物之間溫暖而殘酷的故事。

《大濛》今年共獲金馬11項提名，陳玉勳則是生涯首次拿下觀眾票選獎。陳玉勳：『(原音)就蠻開心的，很開心，因為我從來沒有得過這個獎，第一次得到。我得過劇本獎、導演獎，最佳影片沒有得過，所以受到觀眾肯定很開心。』

獲得費比西獎的新加坡電影《核》由導演陳思攸執導，以一所紀律嚴格的女子學校為背景，講述4名叛逆少女組成秘密黨派、反抗僵化制度的故事，在衝撞中揭示成長過程中的慾望與暴力。

評審團表示，「該部成長電影運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，象徵性地反映出其國家的歷史與認同。片中年輕主角們的溫柔情誼，也讓這部作品以相當原創的方式呈現了身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的迴響。」

導演陳思攸對於《核》能獲得肯定則是又驚又喜。陳思攸：『(原音)我覺得很感動，因為這部電影可以讓全世界的人有感受到這4個女生的友情，然後再通過她們的友情說新加坡一些故事、一些歷史、判斷一些東西，所以我覺得其實很感動、很開心。電影就是電影，真的是很有感染力的啊！』

在金馬午宴上，最佳男、女主角及最佳男、女配角、最佳導演、最佳新演員與最佳新導演等入圍者齊聚一堂，與媒體分享頒獎前夕的心情，現場氣氛熱絡。