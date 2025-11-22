金馬62／《大濛》摘最佳原著劇本 《我家的事》獲最佳改編劇本

第62屆金馬獎最佳原著劇本揭曉，頒給《大濛》陳玉勳；《我家的事》潘客印拿下最佳改編劇本。

潘客印感性表示，《我家的事》其實也是改編自自己的生命故事。他常想，到底是人生的劇本比較難寫，還是電影的劇本比較難寫？每次電影卡關時，他就會回想自己三、四十年的人生，便會覺得電影劇本還是寫得下去。他也特別感謝「帶我到這世界的家人」，讓他能以作品把幸福帶給別人。（編輯：鍾錦隆）