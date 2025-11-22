【金馬62】《大濛》摘4獎 抱回最佳劇情片
記者王丹荷／綜合報導
第62屆金馬獎昨晚登場，最佳劇情片獎落導演陳玉勳的《大濛》，該片並拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計，先前並已獲觀眾票選獎最佳影片。金馬影帝張震以《幸福之路》再奪最佳男主角獎，影后獎落《地母》范冰冰；最佳導演由《眾生相》李駿碩奪下，最佳新導演則是《幸福之路》韓裔加拿大籍的Lloyd Lee CHOI。
范冰冰獲最佳女主角 與角色深刻的靈魂共振
張震以《幸福之路》再擒金馬，他表示從13歲出道到現在，「謝謝我父親張國柱，他是演員，帶我進入、認識電影，讓我出道從13歲到現在，一直熱愛電影，獻給所有熱愛電影的你們，希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，謝謝你們。」最佳女主角范冰冰人未親自領獎，透過電話傳達感謝之意。范冰冰說，回想當初導演跟她討論角色時問：「妳願不願意讓我摧毀妳的臉？記得當時我毫不猶豫回答：『范冰冰奉陪到底！』」，她表示，這不只是對角色的承諾，也是義無反顧的相信，角色也引領自己的成長「角色對我而言不只是外型上的轉變，是我與角色之間一次深刻的靈魂共振。」
最佳新演員由《左撇子女孩》的馬士媛奪下。最佳男配角《我家的事》曾敬驊一路哭到上臺，走下臺的路上都還忍不住情緒，「我不太會說話，但是真的做了滿多很勇敢的事情。」最佳女配角由《人生海海》陳雪甄獲得，她激動落淚表示，將金馬獎送給所有在電影中擔任配角的演員們，「謝謝我們沒有放棄。」也感謝角色教會她活在當下，期待未來創造更多故事。
鍾瓊婷獲臺灣傑出電影工作者 笑稱睡醒後繼續打燈
本屆年度臺灣傑出電影工作者是燈光師，被形容是「光影魔術者」的鍾瓊婷，她感謝一路以來的啟蒙老師、工作夥伴與朋友們，「我只是個平凡的女生，我也不特別、甚至不太聰明，我有的只有努力而已，一路走來很幸運獲得很多前輩給很多機會、耐心、包容，謝謝金馬給我一個很特別的夜晚，像做夢一樣，明天睡醒，我還是要去打燈了，我不知道我可以打燈打到什麼時候，但只要有人還喜歡我的燈，那我就一直做下去，謝謝大家。」
終身成就獎陳淑芳由曾共演《孤味》的3位女兒謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，「我是演員陳淑芳！」她感謝金馬62給予這座這麼珍貴的終身成就獎，也希望一輩子演下去，她提到，以前有人說得獎後就等於退休，「我說不是，是要更上一層樓」。
由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉，奪下金馬最佳原創電影歌曲獎。（金馬執委會提供）
第62屆金馬獎昨晚登場，圖為林依晨。（金馬執委會提供）
第62屆金馬獎昨晚登場，圖為西島秀俊。（金馬執委會提供）
第62屆金馬獎昨晚登場，圖為黃珮琪。（記者謝沛宸攝）
《我家的事》曾敬驊拿下金馬62最佳男配角獎。（記者謝沛宸攝）
陳雪甄以《人生海海》奪下最佳女配角，抱回演藝生涯第一座金馬獎座。（金馬執委會提供）
最佳女主角由《地母》范冰冰擊敗對手勝出，代為領獎的導演張吉安特別與范冰冰現場電話連線，范冰冰坦言「想重新來過」。（金馬執委會提供）
第62屆金馬獎得獎名單
其他人也在看
金馬62／放膽讓導演「摧毀我的臉」 范冰冰首登金馬影后寶座
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，最佳女主角最終由重返華語影壇的范冰冰以《地母》奪下影后。范冰冰雖未出席頒獎典禮，但仍隔空「現聲」感謝金馬獎肯定外與導演張吉安信任；代為領獎的張吉安也透露，范冰冰為了爭取出演機會，曾跟著他回家鄉、下稻田，只因為「她想重新來過」。公視新聞網 ・ 1 天前
金馬62/恭喜《大濛》成最大贏家！ 奪「最佳劇情片」 成功拿下4座金馬
金馬62/恭喜《大濛》成最大贏家！ 奪「最佳劇情片」 成功拿下4座金馬Yahoo奇摩娛樂 電影影音 ・ 9 小時前
金馬62 卓榮泰：政府作後盾讓台灣故事被世界看見
（中央社記者楊堯茹台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中央社 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰奪金馬影后二度提「中國電影」張震再封帝
金馬62／范冰冰奪金馬影后二度提「中國電影」張震再封帝EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
第62屆金馬獎圓滿落幕，最佳劇情片由《大濛》奪得，最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得，最佳女主角則由范冰冰以《地母》勝出。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年最佳劇情片、影帝與影后獎項競爭激烈，評審討論過台視新聞網 ・ 23 小時前
《大濛》奪4+1獎成最大贏家 製片：希望對票房有幫助
第62屆金馬獎昨晚在台北流行音樂中心盛大登場。《大濛》成最大贏家。《大濛》一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片，以及觀眾票選最佳影片，在後台接受訪問時，監製李烈坦言心情相當興奮...華視 ・ 15 小時前
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
中市外埔馬鳴國小校慶 雲林大埤白沙屯媽祖駐駕賜福
台中市今（22）日有多所國小舉辦校慶，外埔區馬鳴國小舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，校方邀請來自雲林縣大埤白沙屯媽祖駐駕，讓師生參拜祈福。台中市長盧秀燕表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，每一位小朋友都是大家的心肝寶貝，祝福學校60歲生日快樂，「馬到成功、一鳴驚人！」自由時報 ・ 1 天前
電影"大濛"奪金馬4大獎 賴清德:讓我們重新走進台灣歷史現場
生活中心／綜合報導 第62屆金馬獎落幕，張震睽違4年再度稱帝，影后則由中國女星范冰冰拿下，而講述白色恐怖的電影"大濛"，本屆入圍11項，榮獲最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4座大獎，成為本屆最大贏家。總統賴清德在第一時間發文祝賀，大讚陳玉勳導演，帶我們重新走進台灣的歷史現場，讓這些故事能夠被世界看見。頒獎人西島秀俊vs.桂綸鎂：「第62屆金馬獎最佳男主角得獎的是，張震"幸福之路"。」宣布最佳男主角當下，張震用雙手摀住臉龐，難掩激動情緒，因為這是他相隔四年，再度封帝。第62屆金馬影帝張震：「我相信，不管今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做我最好的一部分，電影是一個團隊的製作，每一個人都很重要，謝謝你們，沒有你們的努力，看不到我的表演，謝謝你們。」感謝攝影、幕後團隊，以及最愛的家人一路支持，至於最大獎最佳劇情片，則是不負眾望。第62屆金馬獎最佳男演員張震。（圖／台視提供）頒獎人廖慶松vs.李屏賓：「金馬獎最佳劇情片，得獎的是"大濛"。」第62屆金馬獲獎團隊導演陳玉勳：「我要謝謝這一次，沒有入圍的陳麒文攝影師，他是我心中比珍珠港還大的遺珠，然後也要謝謝盧立民，他也是這一屆，非常閃亮的一個遺珠，然後謝謝在天上護佑我們的，前輩前人謝謝。」講述白色恐怖歷史的電影"大濛"，橫掃最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等四座大獎，成為本屆最大贏家。演員獎部分，除了新科影帝張震、影后由中國女星范冰冰拿下，男星曾敬驊，以"我家的事"榮獲最佳最男配角，女配角則由17年磨一劍的陳雪甄，以壓倒性的15票，全票過關。電影"大濛"奪金馬4大獎。（圖／民視新聞）總統賴清德（11.21）：「我非常喜歡陳玉勳導演，用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌。」頒獎前一天，總統賴清德現身影廳、力挺國片，得獎後在第一時間更發文祝賀，稱讚"大濛"帶我們重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣，電影還沒正式上映，未演先轟動，口碑已經獲得滿堂彩。原文出處：電影「大濛」奪金馬４大獎成最大贏家 賴清德：讓我們重新走進台灣歷史現場 更多民視新聞報導加油注意！台灣中油：明起汽、柴油價格皆不調整高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上民視影音 ・ 10 小時前
台鐵不忍了！車廂貼「1告示牌」 超狂設計大票人讚翻：大進化
台鐵過去屢屢爆出車上衝突，台鐵近日推出新的告示，寫滿各式不法行為所觸犯的法條及刑期。在網友轉貼到Threads後引發熱議，由於致敬日本動畫《新世紀福音戰士（EVA）》的風格，深受大量民眾讚賞，不少人更表示「台鐵進化了」、「這張圖不知道闖過多少關卡」。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心圓滿落幕。最佳劇情片最終是《大濛》一票險勝《眾生相》而稍早評審也提...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬62／評審內幕！范冰冰和她爭到最後 《大濛》1票險勝拿最佳影片
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」昨晚（22日）順利結束，執委會主席執行長聞天祥分享賽況內幕，透露范冰緯來新聞網 ・ 23 小時前
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的炸魚用土製炸彈。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，現仍急救中。自由時報 ・ 13 小時前
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 2 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 1 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 7 小時前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前