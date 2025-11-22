【金馬62】《大濛》摘4獎 抱回最佳劇情片

記者王丹荷／綜合報導

第62屆金馬獎昨晚登場，最佳劇情片獎落導演陳玉勳的《大濛》，該片並拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計，先前並已獲觀眾票選獎最佳影片。金馬影帝張震以《幸福之路》再奪最佳男主角獎，影后獎落《地母》范冰冰；最佳導演由《眾生相》李駿碩奪下，最佳新導演則是《幸福之路》韓裔加拿大籍的Lloyd Lee CHOI。

范冰冰獲最佳女主角 與角色深刻的靈魂共振

張震以《幸福之路》再擒金馬，他表示從13歲出道到現在，「謝謝我父親張國柱，他是演員，帶我進入、認識電影，讓我出道從13歲到現在，一直熱愛電影，獻給所有熱愛電影的你們，希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，謝謝你們。」最佳女主角范冰冰人未親自領獎，透過電話傳達感謝之意。范冰冰說，回想當初導演跟她討論角色時問：「妳願不願意讓我摧毀妳的臉？記得當時我毫不猶豫回答：『范冰冰奉陪到底！』」，她表示，這不只是對角色的承諾，也是義無反顧的相信，角色也引領自己的成長「角色對我而言不只是外型上的轉變，是我與角色之間一次深刻的靈魂共振。」

最佳新演員由《左撇子女孩》的馬士媛奪下。最佳男配角《我家的事》曾敬驊一路哭到上臺，走下臺的路上都還忍不住情緒，「我不太會說話，但是真的做了滿多很勇敢的事情。」最佳女配角由《人生海海》陳雪甄獲得，她激動落淚表示，將金馬獎送給所有在電影中擔任配角的演員們，「謝謝我們沒有放棄。」也感謝角色教會她活在當下，期待未來創造更多故事。

鍾瓊婷獲臺灣傑出電影工作者 笑稱睡醒後繼續打燈

本屆年度臺灣傑出電影工作者是燈光師，被形容是「光影魔術者」的鍾瓊婷，她感謝一路以來的啟蒙老師、工作夥伴與朋友們，「我只是個平凡的女生，我也不特別、甚至不太聰明，我有的只有努力而已，一路走來很幸運獲得很多前輩給很多機會、耐心、包容，謝謝金馬給我一個很特別的夜晚，像做夢一樣，明天睡醒，我還是要去打燈了，我不知道我可以打燈打到什麼時候，但只要有人還喜歡我的燈，那我就一直做下去，謝謝大家。」

終身成就獎陳淑芳由曾共演《孤味》的3位女兒謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，「我是演員陳淑芳！」她感謝金馬62給予這座這麼珍貴的終身成就獎，也希望一輩子演下去，她提到，以前有人說得獎後就等於退休，「我說不是，是要更上一層樓」。

由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉，奪下金馬最佳原創電影歌曲獎。（金馬執委會提供）

第62屆金馬獎昨晚登場，圖為林依晨。（金馬執委會提供）

第62屆金馬獎昨晚登場，圖為西島秀俊。（金馬執委會提供）

第62屆金馬獎昨晚登場，圖為黃珮琪。（記者謝沛宸攝）

《我家的事》曾敬驊拿下金馬62最佳男配角獎。（記者謝沛宸攝）

陳雪甄以《人生海海》奪下最佳女配角，抱回演藝生涯第一座金馬獎座。（金馬執委會提供）

最佳女主角由《地母》范冰冰擊敗對手勝出，代為領獎的導演張吉安特別與范冰冰現場電話連線，范冰冰坦言「想重新來過」。（金馬執委會提供）

第62屆金馬獎得獎名單