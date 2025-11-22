金馬62／《大濛》最大贏家 評審曝「決選幕後」范冰冰跟她激戰

《大濛》是本屆金馬獎最大贏家。（圖／本刊攝影組）

第62屆金馬獎今（22日）在台北流行音樂中心登場，資深監製廖慶松出任評審團主席，他表示，這次評審在過程中，都是先有攻防再取得共識，「滿多獎項都很競爭，在台灣拿金馬獎真的很辛苦、很難。」今年《大濛》以4座獎盃成為最大贏家；影帝則由《幸福之路》張震抱回；范冰冰憑藉《地母》封金馬影后。

張震是在一番激戰之後勝出。（圖／本刊攝影組）

金馬影展執行委員會執行長聞天祥表示，最大獎最佳劇情片部分，《大濛》一票之差勝過《眾生相》，而最佳導演的討論中，評審認為《眾生相》導演李駿碩表面極簡卻能反映社會複雜性，以一票之差贏了《地母》的張吉安。男主角部分，也經過一番討論，最後激戰的是柯煒林跟張震，評審認為張震在這部片減少對白，且有很多獨角戲，也讚許柯煒林的靈動。女主角部分，是范冰冰跟高伊玲的決戰，而評審認為范冰冰脫胎換骨的演出十分亮眼。

《地母》導演張吉安（左）替范冰冰領女主角獎。（圖／海鵬提供）

今年《大濛》以4座獎盃成為最大贏家，導演陳玉勳如願帶走最想得的最佳劇情片，他坦言：「我一直很焦慮，因為後期做了兩年，又要上片了，對於有沒有得獎是滿在意。」他也感謝所有工作人員，希望再產出劇本，找這群優秀工作人員再度合作。監製葉如芬表示：「所有投資方都說我們瘋了，我們還是竭盡全力把這部電影做出來。」也請大家11月27日起記得進電影院支持《大濛》。

