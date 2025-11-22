金馬62／ 《大濛》柯煒林1票輸給張震！氣喊「誰沒投給我」：每次都第二名

柯煒林（中）以一票之差錯失金馬影帝。李鍾泉攝

《大濛》成為第62屆金馬獎最大贏家，拿下「最佳原著劇本」、「最佳造型設計」、「最佳美術設計」、「最佳劇情片」4項大獎，這次柯煒林以7比8輸給張震，與影帝失之交臂，他得知此事開玩笑喊：「每次都跟我說第二名，這次誰沒投給我！」他也強調，其實沒有得獎沒關係，只要能看到熟悉的工作人員都很開心，也有認識更多台灣的幕後團隊，這對他來說就已經足夠。

《大濛》是本屆金馬最大贏家。李鍾泉攝

柯煒林在網路上的討論度爆表，還被稱是許光漢、JYP的綜合體，他笑說自己有看到，「所以我的演技寬度蠻寬的！」一與剛落，被一旁的導演陳玉勳吐槽：「真敢講齁？」他也立刻冤枉喊：「他們先講的！」 《大濛》還未上映，網路上就好評不斷，陳玉勳坦言自己有看到一些評價，但不敢一直刷，「看多讓身體不好。」陳玉勳認為自己已經很幸運，「有機會拍這部片，跟這麼好的演員相處其實已經很滿足了，其他的事不敢說什麼。」

廣告 廣告

9m88首次以演員身分出席金馬獎。李鍾泉攝

9m88首度以演員身分出席金馬獎，同時身負表演嘉賓重任，她笑說雖然很緊張，但覺得自己表現不錯，有網友討論她的表現比現場音響還亮眼，她也幽默喊話：「那音響要加油欸！」在演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉時，她早知道背後銀幕會有電影片段畫面，直呼不敢看，就怕情緒會崩潰，影響到自己的表現，「這首歌在寫的時候已經拍完了，在播的時候是集合所有演員的心情，本來對歌曲就會有感情。」

李安受訪時也表示，自己已經看過電影了，覺得現在拍電影很不容易，更笑說陳玉勳是他的「一日學生」，忍不住偷虧：「有沒有發覺不聽老師的話的人都沒有出息，他這部片出來我非常驚豔！演員也很棒，大家都很棒！」

李安（右）說陳玉勳（左）是自己的「一日學生」。李鍾泉攝

這次「最佳導演」由香港導演李駿碩奪下，柯煒林當初演出他的《濁水漂流》被看見，因此格外為對方感到開心，「超開心，因為沒有《濁水漂流》，我是沒有機會來台灣拍電影的。」他坦言感覺十分奇妙，「當年在惜別晚會看看到很多台灣工作者，現在我可以認識大家，突然之間成為一份子，還讓大家喜歡我的表現，真的受寵若驚。」聽到記者說陳玉勳對他讚譽有加，他也喊：「多請他在我面前講！」陳玉勳立刻配合回應：「你很棒！」不難看出大家的好交情。

《大濛》橫掃四獎。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

金馬62／評審團攻防激烈「最多8:7險勝的一屆」 《大濛》1票險贏、女配陳雪甄15票全拿

金馬62／范冰冰工作室發文 恭喜「來自寶島的最佳女主角」

金馬62／張震演外送員再奪影帝！得獎自比男主角 一點幸福就能支撐下去