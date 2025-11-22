金馬62／ 《大濛》柯煒林1票輸給張震！氣喊「誰沒投給我」：每次都第二名
《大濛》成為第62屆金馬獎最大贏家，拿下「最佳原著劇本」、「最佳造型設計」、「最佳美術設計」、「最佳劇情片」4項大獎，這次柯煒林以7比8輸給張震，與影帝失之交臂，他得知此事開玩笑喊：「每次都跟我說第二名，這次誰沒投給我！」他也強調，其實沒有得獎沒關係，只要能看到熟悉的工作人員都很開心，也有認識更多台灣的幕後團隊，這對他來說就已經足夠。
柯煒林在網路上的討論度爆表，還被稱是許光漢、JYP的綜合體，他笑說自己有看到，「所以我的演技寬度蠻寬的！」一與剛落，被一旁的導演陳玉勳吐槽：「真敢講齁？」他也立刻冤枉喊：「他們先講的！」 《大濛》還未上映，網路上就好評不斷，陳玉勳坦言自己有看到一些評價，但不敢一直刷，「看多讓身體不好。」陳玉勳認為自己已經很幸運，「有機會拍這部片，跟這麼好的演員相處其實已經很滿足了，其他的事不敢說什麼。」
9m88首度以演員身分出席金馬獎，同時身負表演嘉賓重任，她笑說雖然很緊張，但覺得自己表現不錯，有網友討論她的表現比現場音響還亮眼，她也幽默喊話：「那音響要加油欸！」在演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉時，她早知道背後銀幕會有電影片段畫面，直呼不敢看，就怕情緒會崩潰，影響到自己的表現，「這首歌在寫的時候已經拍完了，在播的時候是集合所有演員的心情，本來對歌曲就會有感情。」
李安受訪時也表示，自己已經看過電影了，覺得現在拍電影很不容易，更笑說陳玉勳是他的「一日學生」，忍不住偷虧：「有沒有發覺不聽老師的話的人都沒有出息，他這部片出來我非常驚豔！演員也很棒，大家都很棒！」
這次「最佳導演」由香港導演李駿碩奪下，柯煒林當初演出他的《濁水漂流》被看見，因此格外為對方感到開心，「超開心，因為沒有《濁水漂流》，我是沒有機會來台灣拍電影的。」他坦言感覺十分奇妙，「當年在惜別晚會看看到很多台灣工作者，現在我可以認識大家，突然之間成為一份子，還讓大家喜歡我的表現，真的受寵若驚。」聽到記者說陳玉勳對他讚譽有加，他也喊：「多請他在我面前講！」陳玉勳立刻配合回應：「你很棒！」不難看出大家的好交情。
更多鏡報報導
金馬62／評審團攻防激烈「最多8:7險勝的一屆」 《大濛》1票險贏、女配陳雪甄15票全拿
金馬62／范冰冰工作室發文 恭喜「來自寶島的最佳女主角」
金馬62／張震演外送員再奪影帝！得獎自比男主角 一點幸福就能支撐下去
其他人也在看
電影"大濛"奪金馬4大獎 賴清德:讓我們重新走進台灣歷史現場
生活中心／綜合報導 第62屆金馬獎落幕，張震睽違4年再度稱帝，影后則由中國女星范冰冰拿下，而講述白色恐怖的電影"大濛"，本屆入圍11項，榮獲最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4座大獎，成為本屆最大贏家。總統賴清德在第一時間發文祝賀，大讚陳玉勳導演，帶我們重新走進台灣的歷史現場，讓這些故事能夠被世界看見。民視 ・ 20 小時前
金馬慶功》《大濛》奪4獎成大贏家！李安虧陳玉勳「不聽話的都有出息」
由陳玉勳執導的《大濛》在22日的金馬獎入圍11項，最終抱回4項獎，成為大贏家，其中一項更是大獎「最佳劇情片」。陳玉勳在慶功宴上坦言，柯煒林和方郁婷與影帝、后擦身而過還是感到遺憾；而柯煒林敗給張震居次，他開玩笑表示：「每次都說我第2名，我不信！」隨後便轉身問：「跟我說誰沒投給我！」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／《大濛》奪最佳劇情片！揭白色恐怖「艱困環境人還是有善良的心」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，由陳玉勳執導的《大濛》獲得最佳劇情片，打敗《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》，《大濛》抱回四項大獎，成為最大贏家。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬慶功》李安笑虧陳玉勳假文青！讚不聽話但很有出息
第62屆金馬獎昨完美落幕，由導演陳玉勳執導的《大濛》以最佳劇情片、原著劇本、造型設計與美術設計4項大獎成為最大贏家。陳玉勳今凌晨在慶功宴坦言，對演員落空有些失望。入圍影帝的柯煒林聽聞自己和張震戰到最後，當場開玩笑表示「是誰沒投給我？每次都說什麼第2名！」自由時報 ・ 1 天前
金馬62／陳玉勳遺憾男女主角沒拿獎 柯煒林開心自己成為台灣電影一份子
由陳玉勳執導的《大濛》，拿下本屆金馬最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計等四項大獎，及觀眾票選最佳影片。金馬獎之後的慶功活動上，陳玉勳不免遺憾入圍帝后項目的柯煒林、方郁婷未能得獎。不過柯煒林說，「有沒有得真的沒關係 ，因為我可以參加到個金馬獎就很開心。」而他說，這一次跟上一次他以《濁水漂流》入圍不同的是，「好像每一個台灣的電影工作人員我都有點認識到。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62／最佳劇情片：大濛
第62屆金馬獎最佳劇情片沒有懸念，有陳玉勳執導的《大濛》摘下。《大濛》另外摘下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計。中央廣播電台 ・ 1 天前
有錢有閒看演唱會？賴清德：台灣經濟進步 所以周子瑜回來表演
第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影《大濛》以白色恐怖為背景入圍11項大獎。總統賴清德於21日晚間前往影院觀影，藉此表達對台灣影視娛樂產業的支持。對於韓團TWICE台籍成員周子瑜回台表演，他開心表示歡迎，同時表示，希望在政府的支持下，能有更多演藝工作及文化創作者共同譜寫台灣這塊土地的故事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獨家訪問／中島美嘉聽「不吃午餐」笑話神回 明年開唱「設計完全不同」
日本歌姬中島美嘉將於明年5月在台北流行音樂中心舉辦演唱會，近日獨家接受TVBS專訪時透露，此次演出將帶來全新設計，與上次巡演截然不同！她不僅邀請歌迷在社群媒體上提出想聽的歌曲，更強調即便曾參加過上次的演唱會，絕對不會感到無聊。此外，中島美嘉近期還復刻《NANA》短裙造型，並與徐若瑄、Marz23等藝人合體同框，引起粉絲熱烈迴響，讓人對明年5月的音樂饗宴更加期待！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 1 天前
白恐「大濛」金馬獲4獎大贏家 張震、范冰冰封帝后
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心順利落幕，今年共入圍11項、講述白色恐怖的「大濛」摘下4獎成為大贏家，范冰冰以「地母」抱回影后、張震則以「幸福之路」2度稱帝。中央社 ・ 1 天前
澀谷昴首登台北爆唱20曲 感動告白：我真的很想見你們
日本創作歌手澀谷昴（渋谷すばる）實現出道以來以個人名義在台灣開唱的夢想，於11月22日首次登上Zepp New Taipei舞台，舉辦《澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026「Su」in TAIPEI》，他以爆發力十足的嗓音和舞台魅力，演唱近20首個人創作，還用中文與台語熱情問候，「大家好，我是澀谷昴～」、「食飽未？」，讓現場尖叫聲不斷，氣氛瞬間沸騰。中天新聞網 ・ 1 天前
加油注意！台灣中油：明起汽、柴油價格皆不調整
即時中心／潘柏廷報導台灣中油今（23）日表示，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。民視 ・ 22 小時前
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場娛樂星聞 ・ 1 天前
中國籍配偶破39萬人大關 22萬來台依親
國民黨立委提案修改兩岸人民關係條例，讓中配入籍年限從原先6年放寬為4年。移民署統計資料顯示，從1987年兩岸開放探親至今年9月，與台灣人結婚的中配有39萬790人，其中，16萬3575人有定居證（含身分證），另有22萬7千餘人來台團聚、依親居留或長期居留。自由時報 ・ 22 小時前
金馬62/張震再奪影帝！90度鞠躬：獻給所有電影人
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳男主角獎項稍早由日本影帝西島秀俊和桂綸鎂一同頒發獎項，最後由張震奪下影帝寶座。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／演活自台灣赴美打拼父親 張震相隔4年二度封帝
第62屆金馬獎今（22）晚揭曉，張震以新作《幸福之路》奪下最佳男主角，這也是他繼2021年《緝魂》後二度封帝。張震領獎時透露，此次是以非常放鬆的狀態演出，不管有沒有拿到獎項都盡力而為，並將獎項獻給所有熱愛電影的人。公視新聞網 ・ 1 天前
大讚金馬獎走向國際！賴清德感性發聲：台灣民主「讓不同觀點辯論」
即時中心／黃于庭報導第62屆金馬獎昨（22）日風光落幕，電影《大濛》獲11項提名，最終抱回最佳原著劇本、最佳造型設計、最佳美術設計、最佳劇情片，成為今年大贏家。對此，總統賴清德也有感而發，該片導演陳玉勳讓觀眾走進台灣歷史現場，展現堅韌與勇氣；另他也認為，金馬獎不只是華語電影的重要指標，更是連結亞洲、走向國際的重要平台。民視 ・ 23 小時前
2026北市藍白合？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界關注2026地方選舉藍白將會如何合作；針對民眾黨主席黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨將力拚「單獨過半」。太報 ・ 22 小時前
金馬62／不只拿1獎！陳雪甄壓倒性獲最佳女配 與兒配音短片也奪獎
【緯來新聞網】演員陳雪甄昨（22日）以15票壓倒性獲勝拿下第62屆金馬獎最佳女配角獎，典禮後和作品《緯來新聞網 ・ 1 天前
F4成絕響？演唱會名稱及場次申請公文曝光 演出人員名單獨缺這個姓氏
F4今年曾兩度在五月天演唱會上合體，當時獻唱《流星雨》掀起滿滿回憶殺，原本粉絲期待言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天迎接明年25周年能展開大型巡演，不過日前傳出朱孝天將「除名」不在演出名單中，最新曝光的文件中，也獲得了證實。從中國文旅部官網查詢到的批文顯示，「FOREVER 恆星之城巡迴演唱會-上海站」自由時報 ・ 23 小時前