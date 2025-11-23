金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，電影《大濛》以入圍11項的亮眼表現，最終抱回4項大獎，包括最佳劇情片，成為本屆最大贏家。慶功宴上，導演陳玉勳與演員柯煒林、方郁婷等人分享喜悅，名導李安也到場祝賀，除稱讚演員表現出色，也特別提到與陳玉勳的淵源。
李安透露陳玉勳曾在「1993電影年」活動中接受過他的指導，「他當過我一天學生！」由於當時陳玉勳喜歡拍長鏡頭，李安笑稱他是「假文青」。
李安也提到，看到陳玉勳繼《消失的情人節》後再次憑《大濛》成為金馬大贏家，他一方面感到高興，另一方面也打趣說：「有沒有發現不聽老師話的，都很有出息！」對陳玉勳的成就給予高度肯定。
此外，陳玉勳在慶功宴上表示，雖然柯煒林與方郁婷未能奪得影帝與影后，讓他感到些許遺憾，但他仍為團隊的整體表現感到欣慰。
柯煒林在影帝競爭中與張震戰至最後，僅以微小差距落敗，他幽默地說：「每次都說我第2名，我不信！誰沒投給我？」隨後他展現樂觀態度，稱讚陳玉勳導演非常優秀，並表示能參與金馬盛會已是莫大榮幸，「有沒有得獎真的沒關係，因為可以參加金馬獎，我就已經很開心」。
