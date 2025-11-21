金馬62／《大濛》獲觀眾票選獎！《核》奪國際影評人費比西獎

第62屆金馬獎觀眾票選獎得主《大濛》。（圖／金馬執委會）





金馬執委會今（21）日舉行第62屆金馬獎入圍午宴，為隔天登場的金馬獎頒獎典禮暖身。同時也率先頒發本屆金馬獎觀眾票選獎最佳影片，由《大濛》贏得；國際影評人費比西獎則由《核》獲得。

今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南三地同時舉辦，觀眾須完整觀賞完五部入圍的最佳劇情片《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》、《大濛》後，才能投票選出心目中的最佳影片。最後共有432位觀眾完成，結果由陳玉勳導演的《大濛》勝出。

2025國際影評人費比西獎得主《核》。（圖／金馬執委會）

「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，以推廣電影藝術為使命，鼓勵了無數傑出的電影，也建立起它的權威性。它在金馬獎以鼓勵年輕、傑出的華語電影新銳為目標。本屆入選影片包括《我們意外的勇氣》、《深度安靜》、《幸福之路》、《左撇子女孩》、《遼河的士》、《我家的事》、《恨女的逆襲》、《殺手#4》、《今天應該很高興》、《柔似蜜》、《核》、《不可能女孩》共12部。

評審由羅馬尼亞影評人與策展人安德雅佩德烏、義大利影評人喬凡尼斯迪亞諾梅蘇提、影展策展人與台灣影評人協會副理事長洪健倫擔任，三人選出的得主為陳思攸執導的《核》。評審認為，這部成長電影運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，象徵性地反映出其國家的歷史與認同。片中年輕主角們的溫柔情誼，也讓這部作品以相當原創的方式呈現了身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的迴響。

為歡迎所有入圍者，金馬62入圍午宴由台北文華東方酒店打造特色餐點，並由台灣知名品牌「YU CHOCOLATIER 畬室法式巧克力甜點創作」，特製融心巧克力與大溪地香草兩種口味瑪德蓮作為甜點。此外，百威金尊啤酒、進口酒商泰德利精選享譽法國的暢銷葡萄酒「Roche Mazet石頭小屋紅白酒」，和日本酒專營的吉力酒藏清酒及梅酒，也在現場提供所有入圍者飲用，共同迎接金馬62。

第62屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道即將於明天（11月22日）下午5點30分於臺北流行音樂中心登場，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook、IG等社群平台陸續公開，敬請拭目以待。



