金馬62》《大濛》率先開胡獲觀眾票選最佳影片 《核》拿下費比西獎

《核》獲得「國際影評人費比西獎」。（金馬執委會提供）

第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，金馬執委會今（21日）舉辦入圍午宴提前揭曉會外賽「國際影評人費比西獎」、「金馬觀眾票選最佳影片獎」得主，分別是旅美新加坡陳思攸執導《核》與今年入圍11項的大贏家《大濛》。

「國際影評人費比西獎」評審由羅馬尼亞影評人與策展人安德雅佩德烏、義大利影評人喬凡尼斯迪亞諾梅蘇提、影展策展人與台灣影評人協會副理事長洪健倫擔任，3人認為《核》運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，象徵性地反映出其國家的歷史與認同。片中年輕主角們的溫柔情誼，也讓這部作品以相當原創的方式呈現了身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的迴響。

《大濛》獲得「金馬觀眾票選最佳影片獎」。（金馬執委會提供）

今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南三地同時舉辦，觀眾須完整觀賞完5部入圍的最佳劇情片《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》、《大濛》後，才能投票選出心目中的最佳影片。最後共有432位觀眾完成，結果由陳玉勳導演的《大濛》勝出。

