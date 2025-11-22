金馬62｜《大濛》稱霸！張震二度封帝 范冰冰奪后越洋哽咽致謝
第62屆金馬獎於今（11/22）揭曉，范冰冰以《地母》奪下「最佳女主角」，因拍戲無法到場，由導演張吉安代領。范冰冰透過連線向金馬執委會致謝，並感謝導演長期的信任，她表示《地母》中的角色對她而言不僅是外型改造，更是深刻的心靈共振。
張震則憑《幸福之路》拿下「最佳男主角」，再添一座影帝獎盃。至於本屆最大贏家由《大濛》奪下「最佳劇情片」「最佳造型設計」「最佳原著劇本」「最佳美術設計」，該片共獲11項提名，最終拿下4項大獎，以及「觀眾票選最佳影片」。
金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家
第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。 年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。 最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』 話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。 范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』 最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術中央廣播電台 ・ 13 小時前
