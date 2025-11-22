金馬62｜《大濛》稱霸！張震二度封帝 范冰冰奪后越洋哽咽致謝

第62屆金馬獎「最佳劇情片」得主《大濛》。李政龍攝





第62屆金馬獎於今（11/22）揭曉，范冰冰以《地母》奪下「最佳女主角」，因拍戲無法到場，由導演張吉安代領。范冰冰透過連線向金馬執委會致謝，並感謝導演長期的信任，她表示《地母》中的角色對她而言不僅是外型改造，更是深刻的心靈共振。

張震則憑《幸福之路》拿下「最佳男主角」，再添一座影帝獎盃。至於本屆最大贏家由《大濛》奪下「最佳劇情片」「最佳造型設計」「最佳原著劇本」「最佳美術設計」，該片共獲11項提名，最終拿下4項大獎，以及「觀眾票選最佳影片」。

