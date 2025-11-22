金馬62/大S三金不缺席！顏正國、瓊瑤身影再現感動全場

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，現場眾多電影人聚集一堂，其中頒獎典禮環節當中，有追思已故的影人，包括瓊瑤、大S（徐熙媛）、坣娜、顏正國等人。典禮中播放了這些影人的生前影像，引發了現場觀眾的深切懷念與感動。

大S（徐熙媛）。（圖／翻攝MyVideo）

其中，大S的回憶特別讓人動容，她在影壇的成就與影響力不容小覷，不管是在金鐘獎還是金曲獎也都有她都有出現在頒獎典禮上，而顏正國的影像則讓人感受到他在電影界的貢獻。這些影像不僅勾起了觀眾的悲傷，還讓人們重新思考這些藝術家對社會文化的影響。

廣告 廣告

坣娜 。（圖／翻攝MyVideo）

金馬獎作為華語電影界的重要盛事，除了頒獎，亦是對過去影人致敬的時刻。此次典禮的情感氛圍，讓每位參與者都感受到電影的力量與情感的共鳴。

瓊瑤。（圖／翻攝MyVideo）

延伸閱讀

金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲

金馬62/范冰冰封后遭官方噤聲？「吃蟹文」消失了 弟范丞丞沉默

金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息