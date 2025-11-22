金馬62/大S三金不缺席！顏正國、瓊瑤身影再現感動全場
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，現場眾多電影人聚集一堂，其中頒獎典禮環節當中，有追思已故的影人，包括瓊瑤、大S（徐熙媛）、坣娜、顏正國等人。典禮中播放了這些影人的生前影像，引發了現場觀眾的深切懷念與感動。
其中，大S的回憶特別讓人動容，她在影壇的成就與影響力不容小覷，不管是在金鐘獎還是金曲獎也都有她都有出現在頒獎典禮上，而顏正國的影像則讓人感受到他在電影界的貢獻。這些影像不僅勾起了觀眾的悲傷，還讓人們重新思考這些藝術家對社會文化的影響。
金馬獎作為華語電影界的重要盛事，除了頒獎，亦是對過去影人致敬的時刻。此次典禮的情感氛圍，讓每位參與者都感受到電影的力量與情感的共鳴。
延伸閱讀
金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲
金馬62/范冰冰封后遭官方噤聲？「吃蟹文」消失了 弟范丞丞沉默
金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
其他人也在看
金馬62／再見顏正國、大S、坣娜！金曲歌后獻唱追思
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。金曲歌后李竺芯深情獻唱，追思多位逝世影人，包括瓊瑤、大S（徐熙媛）、坣娜、許紹雄、顏正國等人，生前身影都出現在螢幕，勾起眾人悲傷回憶。民視 ・ 1 天前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，正式開始前，紅毯旁已聚集大批粉絲，開心等待偶像現身。中央社 ・ 1 天前
金馬62》大S、顏正國現蹤大螢幕！李竺芯一開口超感人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）將進入高潮，由新科金曲台語歌后李竺芯獻唱，帶大家懷念致敬已故影視人。隨著〈魯冰花〉的旋律響起後，包含林義雄、劉家昌、雪妮、坣娜、瓊瑤、大S徐熙媛、蔡瀾、張立威 、陳光前，以及不久前才離開人世的顏正國、逢翠凡、許紹雄、馮粹帆，相繼出現在大螢幕上，令現場嘉賓、影迷們感動不已。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬紅毯／廝殺黃鐙輝、姚淳耀！黃秋生預測「他」奪男配：應該不是我
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場。64歲香港影帝黃秋生今年憑藉《今天應該很高興》入圍最佳男配角，稍早以一身全白西裝登上星光紅毯，被問到有沒有信心拿獎，黃秋生謙虛表示：「真的應該不是我。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62》曾敬驊過半數勝出奪男配！她壓倒性15張票全拿
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）在北流舉行，金馬執委會執行長聞天祥在新聞中心分享評審內幕，最佳男配角的由曾敬驊以《我家的事》拿下，拿下超過半數（8票）獲勝。聞天祥指出，最佳男配角的部分，每一位都有票，不過討論過後，曾敬驊攬獲大部分票數，「無論是口條、情緒掌握上給予非常高的讚美。」聞天祥指出，曾敬自由時報 ・ 1 天前
金馬62》電視收音大悲劇！告五人、戴佩妮開唱 難逃網友毒舌
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在台北流行音樂中心隆重登場，不少影迷、網友紛紛守在電視機、電腦機前面緊盯活動。不過，收音問題似乎無法改善，連帶影響表演品質，網路上一片哀嚎，包含頑童、告五人、9m88以及剛榮獲最佳電影原創歌曲的戴佩妮，都逃不了網友毒舌批評。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 1 天前
TWICE開唱擠爆高雄！賴清德稱「台灣人有錢有閒」 館長提2事酸：我怎麼不知道
韓國女團TWICE在11月22、23日接連2天於高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，演唱會一票難求，昨日開唱熱情粉絲擠爆現場。總統賴清德日前在出席電影活動表示，台灣人有錢又有閒，提供了本土藝術創作者發揮的空間，引發外界議論。對此，館長陳之漢在直播中質疑，房子那麼貴、物價高、少子化，一大堆工作、工廠因為關稅沒了，賴清德口中的「有閒又有......風傳媒 ・ 15 小時前
金馬62 陳淑芳獲頒終身成就獎（1） (圖)
金馬獎邁入第62屆，22日晚間在台北流行音樂中心隆重舉行頒獎典禮，「國民阿嬤」陳淑芳（圖）獲頒終身成就獎，她開心向眾人展示獎座。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 「左撇子女孩」劇組紅毯自拍 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，電影「左撇子女孩」劇組在紅毯上自拍留影。中央社 ・ 1 天前
中國嗆台灣不可分割 反共網紅打臉北京：為何賴清德還吃得到日本水產
中日關係因中國政府暫停進口日本水產品而陷入緊張，總統賴清德的公開行動意外成為這場外交角力的焦點。日前，賴清德透過社群平台分享了他的午餐照片，餐點中包含來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝等日本水產。儘管貼文未直接提及中國禁令，但其以實際行動「挺日」表態的意味極為鮮明。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（2） (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，最佳男配角由曾敬驊（圖）奪得，他上台時情緒激動一度泣不成聲，到後台受訪時則開心親吻獎座。中央社 ・ 1 天前
金馬62／台語歌后李竺芯表演「獲網友盛讚」 大螢幕追憶「大S、坣娜、鄒森現身」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年的金曲台語歌后李竺芯帶來「In Memoriam」表演環節。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 2 小時前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 15 小時前