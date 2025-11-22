金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
記者徐珮華／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來歌曲〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。
大S（徐熙媛）出道超過30年，電影代表作《保持通話》、《劍雨》、《百萬巨鱷》獲得多項入圍、得獎肯定。影、歌、視三棲的她，今年2月在日本驟逝後，接連出現在金曲獎、金鐘獎節目類、金鐘獎戲劇類緬懷橋段；只是今日的金馬獎，恐怕是她最後一次出現在三金典禮，美麗倩影將永遠留在觀眾心中。
童星出身的顏正國曾演出《好小子》系列、《少年吔，安啦》打開知名度，卻一度誤入歧途入獄。出獄後回歸影壇演出《角頭》、《大顯神威》等作，並且演而優則導，執導《角頭2：王者再起》創下破億票房佳績。豈料他去年底罹患肺腺癌四期，低調抗癌1年仍不幸在10月離世，享年50歲。
除了大S與顏正國，背後螢幕也陸續出現林照雄、《魯冰花》林義雄、武打小生李小飛、「鑽石歌王」林沖、劉家昌、瓊瑤、《報告班長》張立威、《大尾鱸鰻》陳光前、坣娜、香港導演馮淬帆、香港演員許紹雄、香港演員楊尚斌等已故影人，全場陷入一片哀淒。
金馬獎／大S倩影一出現大螢幕全場嘆息！ 李竺芯溫暖歌聲紀念過世影人...網友狂讚：救命好聽
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
金馬62／李竺芯獻唱追思已故影人 瓊瑤、大S等人身影重現
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚致敬、追憶逝世影人，並由金曲歌后李竺芯演唱〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉等歌曲，溫暖的嗓音讓人落淚，片段也深獲鄉民讚許。
金馬62／追思已故影人「確定沒于朦朧」 香港演員、導演都入列
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，每年三金典禮最讓人催淚的部分莫過於追思已故藝人的部分，今年金馬的追思環節以新科金曲歌后李竺芯登場，一連演唱多首經典作品，不過確定沒有9月過世的中國男星于朦朧。
2025金馬獎（第62屆金馬獎）張震以《幸福之路》拿下最佳男主角，該獎項由西島秀俊、桂綸鎂頒發，這也是他繼第58屆金馬獎以《緝魂》後，二度拿下影帝。張震在得獎感言中，提到父親張國柱，從13歲開始引領他進入電影的世界。對於外界認為他爽爽拿獎，他也反駁道：「我是真的很努力。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
