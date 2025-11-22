金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海

記者徐珮華／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來歌曲〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。

大S影歌視三棲，留下不少經典作品。（圖／翻攝自MyVideo）

大S（徐熙媛）出道超過30年，電影代表作《保持通話》、《劍雨》、《百萬巨鱷》獲得多項入圍、得獎肯定。影、歌、視三棲的她，今年2月在日本驟逝後，接連出現在金曲獎、金鐘獎節目類、金鐘獎戲劇類緬懷橋段；只是今日的金馬獎，恐怕是她最後一次出現在三金典禮，美麗倩影將永遠留在觀眾心中。

顏正國《好小子》系列電影令人印象深刻。（圖／翻攝自MyVideo）

童星出身的顏正國曾演出《好小子》系列、《少年吔，安啦》打開知名度，卻一度誤入歧途入獄。出獄後回歸影壇演出《角頭》、《大顯神威》等作，並且演而優則導，執導《角頭2：王者再起》創下破億票房佳績。豈料他去年底罹患肺腺癌四期，低調抗癌1年仍不幸在10月離世，享年50歲。

演藝圈過去1年不少星星殞落。（圖／翻攝自MyVideo）

除了大S與顏正國，背後螢幕也陸續出現林照雄、《魯冰花》林義雄、武打小生李小飛、「鑽石歌王」林沖、劉家昌、瓊瑤、《報告班長》張立威、《大尾鱸鰻》陳光前、坣娜、香港導演馮淬帆、香港演員許紹雄、香港演員楊尚斌等已故影人，全場陷入一片哀淒。

