金馬62》大S、顏正國現蹤大螢幕！李竺芯一開口超感人

嚴正國、大S徐熙媛等多位已故影視人，出現在金馬獎大螢幕上。（圖／中時資料照）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）將進入高潮，由新科金曲台語歌后李竺芯獻唱，帶大家懷念致敬已故影視人。隨著〈魯冰花〉的旋律響起後，包含林義雄、劉家昌、雪妮、坣娜、瓊瑤、大S徐熙媛、蔡瀾、張立威 、陳光前，以及不久前才離開人世的顏正國、逢翠凡、許紹雄、馮粹帆，相繼出現在大螢幕上，令現場嘉賓、影迷們感動不已。

特別是李竺芯溫暖又磁性的嗓音，再搭配舞台效果與背後的大螢幕，獻唱〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈 LOVE〉，隨後也選唱了自己的作品〈拄拄仔離開〉、〈伍冬拾冬〉，這段表演也立刻獲得網友一致好評，「好好聽…」、「唱得真好」、「果然是台語歌后，名不虛傳」、「李對聲音的控制真的爐火純青」、「好厲害！每一首作品的詮釋都好棒～」、「作詞作曲有才華」、「最後一首歌好好聽」。

李竺芯表示，「準備時只想著如何服務音樂，向這些為電影服務、奉獻自己一生的靈魂之光致敬。在幕打開前，緊張到聽見自己的心跳，深呼吸，感受自己與電影人們同在。謝謝金馬獎的信任，讓我有機會向現場、不同維度的電影人致敬，感恩的芯」。

