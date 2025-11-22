金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相

白潤音（左起）、張吉安導演、李安導演、金馬執委會主席李屏賓以及許恩怡。（圖／記者黃雅琪攝影）





第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日完美落幕，電影《地母》拿下影后范冰冰、最佳攝影梁銘佳以及最佳原創電影歌曲戴佩妮3獎項；慶功宴上導演張吉安坦言，范冰冰在6天前就已經拿到工作簽證，但礙於工作行程撞期，期間一直在協調：「到最後1分鐘都沒辦法，因為已經答應了（劇組拍攝）。」

張吉安導演出席《地母》慶功宴。（圖／東森娛樂）

導演張吉安表示，目前無法以「視訊」方式聯繫范冰冰：「她已經哭到不成人形，她真的非常感謝金馬和台灣觀眾！」透露她收到600多條演員好友祝福的訊息，現在正在一條條回覆。在片中飾演女兒的許恩怡直呼「媽媽」很敬業，在片場很多蚊子拍攝很不容易：「她一次都沒說過辛苦，導演要他做什麼都去做！」兒子白潤音：「恭喜媽媽！雖然大家看她表演光鮮亮麗，但她為了電影準備很多。」

李安導演電話連線范冰冰。（圖／東森娛樂）

導演張吉安再度致電范冰冰，她感謝大家的祝福，並與李安導演連線對話：「哈囉李安導演，我很喜歡你的電影，張吉安導演有說你會來，我非常開心！」李安親切笑回：「恭喜恭喜！」馬來西亞已經送審還沒有答覆上映日期，台灣預計2026年春天上映。

