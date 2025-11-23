金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論

范冰冰主演的《地母》奪下影后。（翻攝自IG@bingbing_fan)

第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。

演員范冰冰與同為入圍最佳女主角的方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲角逐獎項，最終憑藉電影《地母》首度奪下金馬影后，消息曝光，各界給予祝福，范冰冰更是在電話連線中，哭成淚人兒，可見相當感動被肯定。

范冰冰工作室第一時間也在微博祝賀

范冰冰工作室第一時間也在微博祝賀，「榮獲來自寶島的最佳女主角」，除了感謝評審的認可、劇組的用心以及所有觀眾的支持，貼文也提及電影《地母》中「鳳音」這個角色承載了大地的堅韌與女性的覺醒，范冰冰透過每一個眼神與肢體張力，深入演繹了角色的靈魂。

廣告 廣告

工作室表示，這份殊榮不僅屬於「鳳音」，也是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬，也強調未來范冰冰將繼續秉持敬畏之心，探索更多不同的角色，並用優秀的作品回應大家的期待。不過今（23日）一早，被網友發現該篇貼文已被撤下，意外引起外界討論焦點。

范冰冰工作室PO的文悄悄下架。（翻攝微博）

更多鏡週刊報導

金馬62／拿下影后！范冰冰「人沒到」關鍵原因曝光 喜收650條訊息喊：不用睡了

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

「叫小偉去X館嫂」還傳性愛片 館長被前員工毀滅式爆料！8大離譜行徑太震撼