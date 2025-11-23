金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。
演員范冰冰與同為入圍最佳女主角的方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲角逐獎項，最終憑藉電影《地母》首度奪下金馬影后，消息曝光，各界給予祝福，范冰冰更是在電話連線中，哭成淚人兒，可見相當感動被肯定。
范冰冰工作室第一時間也在微博祝賀
范冰冰工作室第一時間也在微博祝賀，「榮獲來自寶島的最佳女主角」，除了感謝評審的認可、劇組的用心以及所有觀眾的支持，貼文也提及電影《地母》中「鳳音」這個角色承載了大地的堅韌與女性的覺醒，范冰冰透過每一個眼神與肢體張力，深入演繹了角色的靈魂。
工作室表示，這份殊榮不僅屬於「鳳音」，也是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬，也強調未來范冰冰將繼續秉持敬畏之心，探索更多不同的角色，並用優秀的作品回應大家的期待。不過今（23日）一早，被網友發現該篇貼文已被撤下，意外引起外界討論焦點。
更多鏡週刊報導
金馬62／拿下影后！范冰冰「人沒到」關鍵原因曝光 喜收650條訊息喊：不用睡了
「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐
「叫小偉去X館嫂」還傳性愛片 館長被前員工毀滅式爆料！8大離譜行徑太震撼
其他人也在看
趁熱喝才爽？醫：等於「慢性自殺」！3步驟降低食道癌風險
冬天一到，很多人最愛來杯熱飲或熱湯，還會說：「我就喜歡趁熱喝，熱到冒煙才夠味！」但是專科醫生提醒，65°C的熱度，其實會一口一口慢慢燒掉你的食道黏膜，甚至可能誘發癌症，根本就是在慢性自殺！醫生也提供3個步驟，可以有效降低食道癌的風險。鏡報 ・ 1 天前
普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用
普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王世堅靠神曲〈沒出息〉爆紅後低調赴中國？本人親上火線回應了
民進黨立委王世堅過去質詢時的金句，近期被中國網友改編成歌曲《沒出息》，紅遍兩岸，近日中共海軍在艦艇甲板上，解放軍官兵更跟上潮流，用隊形排出「從從容容、游刃有餘。」然而，網路近日卻流傳他低調赴中國的消息，讓王世堅急忙發聲明否認，並強調自己一直都在台灣。王世堅今（22）日晚間在臉書發出「嚴正聲明」表示，近日在抖音及YouTube上出現許多關於他的不實影片，甚至還......風傳媒 ・ 1 天前
床墊別再睡一輩子！10年恐藏千萬隻塵蟎 專家揭3大健康警訊
不少人買了床墊後，總想一路睡到壞掉為止，但健康專家提醒，床墊其實有使用年限，長期不換可能反而默默「透支健康」。臉書粉專「健康多1點」指出，床墊平均建議7至10年就該汰換，超過時間後支撐力下降、塵蟎細菌大量孳生，對脊椎、過敏與睡眠品質的影響都可能比想像中更大。聯合新聞網 ・ 23 小時前
金馬62／范冰冰奪金馬影后！遭call out「淚喊2次中國」真心曝光
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆影后入圍名單大激戰：《地母》范冰冰、《深度安靜》林依晨、《我們意外的勇氣》劉若英、《大濛》方郁婷與《我家的事》高伊玲，獎項由61屆金馬影后鍾雪瑩宣布得獎62屆影后為「《地母》范冰冰」，導演上台秒call in給范冰冰，才笑稱「我希望他會接我電話！」，下秒范冰冰激動接通了。民視 ・ 1 小時前
共享機車業者退場 殭屍車棄置街頭引議
Gokube因採用微型電動二輪車規格，年滿16歲、無須駕照即可租用，一度在學生族群掀起風潮，但不敵疫情影響與同業競爭，今年4月停業，旗下逾千輛車雖經業者自行拍賣，仍約有近半數棄置路邊成廢鐵，破壞環境。高雄市交通局說，Gokube4月20日申請廢止營業許可後，即要求該公司5月...CTWANT ・ 1 天前
唐綺陽本週星座運勢解析：11/24 - 11/30 2025
唐綺陽本週星座運勢解析：11/24 - 11/30 2025，唐綺陽老師精闢解析本週重要星相與各星座運勢！！Voyage TV ・ 14 小時前
范冰冰金馬封后微博被消失！深夜衝Threads發文：謹以此篇，獻給你們
第62屆金馬獎頒獎典禮22日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過范冰冰奪金馬影后的消息卻在中國微博被壓了下來，就連范冰冰本人發的微博都消失，不過范冰冰昨（23）日深夜卻驚喜現身Threads發文。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
真正有錢人都在買的「法國百年老牌」LISA、LVHM總裁、林心如都愛！驚喜和LABUBU推盲盒
受到 LISA、關穎等名人喜愛的LABUBU藝術家龍家昇（Kasing Lung）攜手法國百年頂級皮具品牌 Moynat 推出聯名系列，再度掀起收藏熱潮！以北歐神話為靈感，將他筆下的奇幻角色 Labu女人我最大 ・ 7 小時前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大翻車！加密貨幣帳戶被「完全清算」 黃立成慘賠6.5億…原因曝
加密貨幣近期跌跌不休，這讓許多投資人損失慘重。這也讓L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成投資大翻車，根據報導指出，區塊鏈分析機構 Lookonchain最新監測數據顯示，立成的加密貨幣帳戶已被「完全清算」，這場投資失利導致累積虧損金額高達2023萬美元（約新台幣6.58億元）。太報 ・ 23 小時前
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 1 天前
腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才確診 全靠「這症狀」意外發現
台北醫學大學附設醫院腎臟科主治醫師葉曙慶，是腎臟科很有名的醫生，但他自己在35歲那年卻罹患腎臟癌，而且前後使用了移動式超音波、更好的超音波和CT斷層掃瞄檢查，最終才確診罹患腎臟癌一期。鏡報 ・ 1 天前
吃完飛機餐「碗盤不要堆疊」 原因萬人驚訝：做錯好多年
許多旅客搭機時習慣在用完飛機餐後，把餐盤、碗杯整齊堆疊，認為能方便空服員收取，一名男子近日提醒，吃完飛機餐只要維持原本的擺放方式就好，貼文曝光後吸引超過萬人關注，有知情網友解釋，堆疊起來反而會讓回收架卡住、增加空服員作業難度，讓不少人驚呼原來多年以來都做錯了。中時新聞網 ・ 1 天前
一天收入4000元！「提款卡測試手」在家上班 彰化警方用這方法逮到
彰化縣一名逃逸外勞阮男，被詐團吸收，擔任的是「提款卡測試手」，他的工作幾乎是「在家上班」，用筆電結合讀卡機，把人頭帳戶的提款卡插入，確認是否為警示帳戶、可否領錢，再交還給詐團，一天收入4000元。過去這種工作都在公開場所的ATM，常因多次提領被銀行或超商店員識破報警，風險超高；但近年詐團技術提升，可自由時報 ・ 1 天前
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。對此，國民黨前發言人鄧凱勛直言，李有財父子經營侑鴻公司從 2022年起累犯不止，13次違規只罰款、還拖欠到強制執行，且回顧李有財與民進黨公職的互動，新潮流系統宛如隱形主角，李有財到底背後靠山是誰，民進黨不用說清楚嗎。中天新聞網 ・ 1 天前
袖珍檜木模型工藝傳承 陳振龍重現百年建築風采
銀髮巧手秀6中央社 ・ 1 天前
公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂
一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指...CTWANT ・ 1 天前
颱風天琴即將形成！「這天水氣北上」通過台灣附近 2地區小心雨勢
今（24）日白天各地雲量偏少為多雲到晴的天氣，但傍晚之後隨著東北季風增強，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區轉為有局部短暫雨，花蓮也有零星短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，夜晚低溫約18至21度。氣象粉專也指出，準天琴颱風外圍部分水氣預計在這天北上通過台灣附近。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前