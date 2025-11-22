金馬62／《孤味》三女兒玩梗 導演拍影片回顧陳淑芳演藝路

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚頒發「終身成就獎」，由電影《孤味》中的演員徐若瑄、孫可芳與謝盈萱，以戲中「女兒」身份，共同頒獎給飾演她們「母親」的陳淑芳。三人將電影中的母女情誼延伸到紅毯與典禮上，互動幽默又溫馨，成為全場亮點。

徐若瑄、孫可芳與謝盈萱先以視訊通話方式亮相，討論為陳淑芳挑選禮服、訂高鐵票，並大玩《孤味》中的梗，如陳淑芳在計程車唱歌唱太久而被司機「列黑名單」等趣事，三人互動相當逗趣。

三人先以視訊通話方式亮相。圖／台視

三人在致詞中提到，陳淑芳不僅在劇組中專業認真，下戲後也十分可愛，善待每一位合作夥伴，經常自製長輩圖問候大家，是令人敬重又貼心的「媽媽」。

她們表示，「今天非常榮幸能與大家一起頒獎給我們的媽媽陳淑芳。她以60多年影視經歷影響了我們，不只是前輩，也是活力四射的夥伴。在拍攝現場，不管遇到任何狀況，她都能以專業方式處理到底。」

致詞到一半，現場突然響起手機鈴聲，《孤味》導演許承傑隨後出現在大螢幕上喊道，「我影片準備好了，你們要看了嗎？」三人大喊，「當然要啊！」將影片獻給終身成就獎得主陳淑芳。

《孤味》許承傑導演。圖／台視

影片中回顧了陳淑芳自1957年至今的所有電影角色，呈現她在影視界的傑出成就與長久貢獻，令全場動容。陳淑芳的專業、親切與愛心，不僅感動了現場觀眾，也透過金馬獎的舞台，展現她對電影與人生的熱忱。

影片中回顧陳淑芳自1957年起至今出演的電影角色。圖／台視

