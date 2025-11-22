金馬62／孫盛希攜手黃奇斌飆唱 「煞」到全場心花開！

娛樂中心／江姿儀報導



第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心舉行，頒獎嘉賓陣容隆重，表演嘉賓也相當豪華。今年典禮將採取無主持人形式，透過表演節目、精心設計的影片與頒獎橋段，串聯起整場盛會。其中，從茄子蛋單飛的黃奇斌（阿斌）攜手金曲歌后孫盛希共同擔任表演嘉賓，2人詮釋電影人的熱情與執著，展現他們勇敢前行，迎向充滿無限可能的未來。





金馬62／金曲歌后孫盛希、黃奇斌同台飆金曲 「煞」到全場心花開！

從茄子蛋單飛的黃奇斌攜手金曲歌后孫盛希同台演出。（圖／台視提供）

今年金馬頒獎典禮不僅競爭激烈，表演節目也同樣火力全開，其中〈煞到電影這款夢中人〉驚喜邀請黃奇斌與孫盛希攜手同台飆唱，掀起全場高潮。孫盛希首先用高亢透亮的歌聲，細膩生動到刻入靈魂，搭配黃奇斌台語唱腔渾厚深情，「煞」到全場「心花開」。2人隨後又帶來＜盛夏光年＞經典金曲勾起觀眾滿滿回憶，「我不轉彎」唱盡對電影追求的堅持與熱情。舞台結合華麗燈光與樂聲現場伴奏，氣勢磅礡又充滿情懷，讓金馬舞台秒變「青春回憶場」。









金馬62／金曲歌后孫盛希、黃奇斌同台飆金曲 「煞」到全場心花開！

黃奇斌攜手孫盛希帶來＜盛夏光年＞經典金曲勾起觀眾滿滿回憶，「我不轉彎」唱盡對電影追求的堅持與熱情。（圖／台視提供）

