金馬62／孫盛希攜黃奇斌飆唱〈盛夏光年〉 網友評價兩極：有點不搭
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，現場星光熠熠、表演不斷。第四段演出由金曲獎得主孫盛希攜手茄子蛋主唱黃奇斌帶來跨風格合作，掀起全場高潮，成為當晚焦點之一。
孫盛希攜黃奇斌飆唱〈盛夏光年〉。（圖／金馬執委會提供）
孫盛希身穿性感長裙登場，演唱王菲的〈夢中人〉開場，一登台便吸引眾人目光。隨後，黃奇斌從舞台後方現身，深情演繹伍佰的搖滾代表作〈煞到你〉，為現場注入濃厚搖滾氛圍。
兩人獨唱結束後合體演出五月天的〈盛夏光年〉，在激昂的旋律中挑戰高音，現場氣氛隨之升溫，引來掌聲不斷。不少網友透過社群留言表示：「希希真的太辣」、「阿斌的翻唱一樣很穩」，對兩人的表現給予肯定。
不過，也有觀眾認為兩位歌手的音色風格不夠契合，且歌曲選擇略顯突兀，評論指出「這兩位的聲音放在一起有點不搭」、「選這首歌真的不太對味」、「像是各唱各的」。
