金馬62／安心亞沒特權！翁倩玉吃阿Ken甜甜圈 陳意涵曝是她去排隊

【緯來新聞網】翁倩玉睽違47年回台演電影《陽光女子合唱團》，今（18日）和同片陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞現身金馬影展，接受平面訪問時吵到不行，陳意涵以真摯眼神直言：「很久沒有殺青想哭！」足以見證她們的好感情。女子們只要湊一起就嘰哩呱啦，還可以開團購，不過買阿Ken的甜甜圈還是得排隊，無法使用安心亞這張王牌。

翁倩玉（中）和孫淑媚（左起）、陳意涵、安心亞、鍾欣凌現身金馬影展，許多粉絲圍繞。（圖／記者陳明中攝）

導演林孝謙曾翻拍韓片《比悲傷更悲傷的故事》，這次再度改編韓版《陽光女子合唱團》，找來眾多台灣女明星撐場，坦言最難敲的人選就是翁倩玉與陳意涵。當初本來擔心75歲翁倩玉的體力，特地去看對方的演唱會，後來見她又唱又跳2.5小時就心安了。



至於老搭檔陳意涵，「這個角色很特別，必須是一個媽媽的角色」，剛好適逢陳意涵人生新階段，生完小孩，對林孝謙而言：「等到她最完美的階段。」陳意涵則笑稱，導演感覺一直在注目著自己的人生，當年失戀就找她拍《比悲傷》，當了母親就有《女子合唱團》的角色。



翁倩玉願意回台演出，坦言從去年開始就在計劃要回故鄉，當初劇組找上門時，她恰巧在準備演唱會，後來看完劇本，感到和自己有一點相似，「當然人生是不一樣，但都是在唱歌基礎下」，最終認為看完電影「會想打給媽媽，所以我決定要接」。

陳意涵真的很活潑！（圖／記者陳明中攝）

鍾欣凌以往在記者會都很會講又活潑，但是在陳意涵面前沒人能超越，真的沒人比她瘋。鍾欣凌無法否忍進組後發現，所有女演員都是瘋子，在現場總是聊八卦、講無聊笑話，陳庭妮隨意一揪買電子書，就有7人湊團。



當然，吃吃喝喝也沒少，阿Ken的超夯甜甜圈同樣出現在片場，本來陳意涵、鍾欣凌先是說阿Ken送來幾次甜甜圈，陳意涵還默默喊了：「結婚也要......。」雖不知也要啥，但明顯有發瞜他們被搞笑催婚時事。

鍾欣凌（左）和安心亞一定是要笑成這樣。（圖／記者陳明中攝）

最後確認到底吃過幾次甜甜圈？陳意涵又說：「只有一次！」過了幾秒突然站起來激動喊：「陳庭妮經紀人他們去排隊！」安心亞也跟著話術澄清：「沒有特權、沒有特權，Ken哥說，要說自己排隊的！」真相是啥，不知。



片中大家都素顏，但是孫淑媚卻是最犧牲，因為來扮醜，畫上很土的妝容，陳意涵和安心亞過分地以為她本來就長那樣，還心想「品味真特別」，至於為什麼會中孫淑媚？陳意涵亂搶答「因為只有她相信這件事」，笑虧對方是唯一相信眾人都會畫醜妝。

孫淑媚金馬獎當天要開演唱會。（圖／記者陳明中攝）

