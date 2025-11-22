金馬62／《大濛》勇奪最佳劇情片！張震、范冰冰分別登影帝及影后寶座 完整得獎名單一次看
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心登場。本次獲得11項入圍的《大濛》最終拿下包含最大獎「最佳劇情片」在內共4個獎項，而眾所矚目的影帝及影后則由《幸福之路》張震及《地母》范冰冰奪得，其中范冰冰雖沒能到場接受頒獎，仍在電話中傳達出她的感動，並感謝電影團隊「這個獎是屬於我們所有人的」。
【最佳動作設計】
得獎者：
。黃泰維、陳嘉玲／恨女的逆襲
入圍者：
。洪昰顥、范家銘／進行曲
。洪昰顥／96分鐘
。羅浩銘／觸電
。黃泰維、陳嘉玲／恨女的逆襲
。坂本浩一／殺手#4
【最佳音效】
得獎者：
。高偉晏、張凱彤、林先敏／小蟲蟲大冒險
入圍者：
。高偉晏、張凱彤、林先敏／小蟲蟲大冒險
。簡豐書、湯湘竹／大濛
。陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.、杜均堂／96分鐘
。杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／地母
。黎志雄／殺手#4
【最佳視覺效果】
得獎者：
。温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘
入圍者：
。梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／小蟲蟲大冒險
。郭憲聰、陳姵均／大濛
。温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘
。陳子謙／殺手#4
【最佳動畫短片】
得獎者：
。螳螂／謝文明
入圍者：
。再見，海浪／楊蕊菡
。91次擊碎／楊宇欣
。螳螂／謝文明
。工／吳承筠
。風的前奏／黃小珊
【最佳動畫片】
得獎者：
。世外
入圍者：
。世外
。小蟲蟲大冒險
【最佳原著劇本】
得獎者：
。陳玉勳／大濛
入圍者：
。陳玉勳／大濛
。廖克發／人生海海
。鄒時擎、Sean BAKER／左撇子女孩
。卓楷羅／遼河的士
。李駿碩／眾生相
【最佳改編劇本】
得獎者：
。潘客印／我家的事
入圍者：
。楊寶文／世外
。陸欣芷、沈可尚／深度安靜
。Lloyd Lee CHOI／幸福之路
。潘客印／我家的事
。傅世晏／柔似蜜
【最佳原創電影音樂】
得獎者：
。Charles HUMENRY／幸福之路
入圍者：
。周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／世外
。王榆鈞、澎葉生／甘露水
。Charles HUMENRY／幸福之路
。福多瑪／人生海海
。余家和、張吉安／地母
【最佳原創電影歌曲】
得獎者：
。布秧／詞 : 張吉安、曲 : 戴佩妮、唱 : 戴佩妮／地母
入圍者：
。大濛的暗眠／詞 : 陳玉勳、盧律銘；曲 : 盧律銘 ；唱 : 9m88／大濛
。木頭人／詞 : 尚書；曲 : 尚書；唱 : 尚書／遼河的士
。一路順風／詞 : 盧廣仲、曲 : 盧廣仲、唱 : 盧廣仲／我家的事
。布秧／詞 : 張吉安、曲 : 戴佩妮、唱 : 戴佩妮／地母
。我天生－有病版／詞 : 告五人雲安；曲 : 告五人雲安；唱 : 告五人、詹懷雲、江齊／有病才會喜歡你
【最佳女配角】
得獎者：
。陳雪甄／人生海海
入圍者：
。陳雪甄／人生海海
。蔡淑臻／左撇子女孩
。葉子綺／左撇子女孩
。黃珮琪／我家的事
。鄧濤／女孩不平凡
【最佳剪輯】
得獎者：
。雪美蓮／隱蹟之書：重寫自我
入圍者：
。雪美蓮／隱蹟之書：重寫自我
。賴秀雄／大濛
。Sean BAKER／左撇子女孩
。石馬／眾生相
。杜光瑋／不可能女孩
【終身成就獎】
得獎者：陳淑芳
【最佳紀錄短片】
得獎者：
。她的碎片／許慧如
入圍者：
。侯硐奇譚／宋承穎、胡清雅
。哥哥死後去了哪裡／陳俊維
。第九十三封信之後／林佑恩、劉燕美
。孩子／蔣宣念、戢航
。她的碎片／許慧如
【最佳紀錄片】
得獎者：
。隱蹟之書：重寫自我
入圍者：
。從來
。大風之島
。甘露水
。春雨424
。隱蹟之書：重寫自我
【最佳美術設計】
得獎者：
。王誌成、尤麗雯／大濛
入圍者：
。王誌成、尤麗雯／大濛
。蔡珮玲／深度安靜
。張軼峰、袁筱凡／南方時光
。蘇國豪、林宏勳／96分鐘
。殷倩楊、吉本幸人／殺手#4
【最佳造型設計】
得獎者：
。許力文／大濛
入圍者：
。Shahreens、佘美璇／好孩子
。許力文／大濛
。鄭宇培／南方時光
。黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／地母
。霍曉彤、 KATO Miyuki／殺手#4
【最佳男配角】
得獎者：
。曾敬驊／我家的事
入圍者：
。金士傑／深度安靜
。黃鐙輝／左撇子女孩
。曾敬驊／我家的事
。姚淳耀／我家的事
。黃秋生／今天應該很高興
【最佳攝影】
得獎者：
。梁銘佳／地母
入圍者：
。陳大璞／深度安靜
。李永畧／幸福之路
。陳克勤、高子皓／左撇子女孩
。王金城／96分鐘
。梁銘佳／地母
【年度台灣傑出電影工作者】
得獎者：鍾瓊婷
【最佳新演員】
得獎者：
。馬士媛／左撇子女孩
入圍者：
。牧森／進行曲
。劉敬／失明
。馬士媛／左撇子女孩
。張迪文／眾生相
。林怡婷／恨女的逆襲
【最佳劇情短片】
得獎者：
。疊羅漢／胡鹿
入圍者：
。這不是我的牛／林治文
。綠湖／朱臨惟
。膝跳反應／王鵬然
。疊羅漢／胡鹿
。兩個女導演／柳依依
【最佳新導演】
得獎者：
。Lloyd Lee CHOI／幸福之路
入圍者：
。沈可尚／深度安靜
。Lloyd Lee CHOI／幸福之路
。鄒時擎／左撇子女孩
。潘客印／我家的事
。陳思攸／核
【最佳導演】
得獎者：
。李駿碩／眾生相
入圍者：
。陳玉勳／大濛
。曹仕翰／南方時光
。廖克發／人生海海
。李駿碩／眾生相
。張吉安／地母
【最佳女主角】
得獎者：
。范冰冰／地母
入圍者：
。方郁婷／大濛
。劉若英／我們意外的勇氣
。林依晨／深度安靜
。高伊玲／我家的事
。范冰冰／地母
【最佳男主角】
得獎者：
。張震／幸福之路
入圍者：
。許瑞奇／好孩子
。柯煒林／大濛
。張孝全／深度安靜
。張震／幸福之路
。藍葦華／我家的事
【最佳劇情片】
得獎者：
。大濛
入圍者：
。大濛
。人生海海
。左撇子女孩
。眾生相
。地母
更多FTNN新聞網報導
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！劇組在意票房 監製李烈「想拿這個獎」
金馬62／曾敬驊摘最佳男配角崩潰痛哭！自揭「拍戲關鍵缺點」 獲獎後想帶爸媽出國
金馬62／贏過盧廣仲、告五人！戴佩妮〈布秧〉奪「最佳原創電影歌曲」 曝創作內幕揭他1關鍵要求
其他人也在看
金馬62／影帝影后預測！柯煒林呼聲超高 范冰冰、林依晨雙強對決五五開
第62屆金馬獎即將在今（22）日晚間登場，《大濛》、《眾生相》、《地母》、《深度安靜》、《幸福之路》等強片正面交鋒，其中影帝、影后獎項競爭最受鎂光燈關注。今年入圍者個性鮮明、角色跨度極大，從外省兵、移民家庭，到憂鬱妻子、農村婦女，各自端出代表作，讓影迷提前陷入天人交戰。《三立新聞網》為您統整所有入圍名單，以及呼聲最高的得獎者，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！劇組在意票房 監製李烈「想拿這個獎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳劇情片」由《大濛》獲得。《大濛...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。太報 ・ 6 小時前
金馬62／首個獎項出爐 《恨女的逆襲》奪最佳動作設計
第62屆金馬獎第一個獎項揭曉，《恨女的逆襲》黃泰維、陳嘉玲抱走最佳動作設計獎。 最佳音效則由高偉晏、張凱彤、林先敏以動畫片《小蟲蟲大冒險》摘下。 《96分鐘》温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷摘下最佳視覺效果獎。 此外，《螳螂》奪下最佳動畫短片；《世外》獲頒最佳動畫片。中央廣播電台 ・ 16 小時前
金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家
第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。 年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。 最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』 話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。 范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』 最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術中央廣播電台 ・ 12 小時前
金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎
金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
金馬62／第62屆金馬獎完整得獎名單
第62屆金馬獎完整得獎名單： 最佳劇情片：《大濛 A Foggy Tale》 最佳紀錄片：《隱蹟之書：重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name》 最佳動畫片：《世外 Another World》 最佳劇情短片：《疊羅漢 Pile On》 最佳紀錄短片：《她的碎片 Fragments of Herstory》 最佳動畫短片：《螳螂 Praying Mantis》 最佳導演：李駿碩 Jun LI／《眾生相 Queerpanorama》 最佳男主角：張震 CHANG Chen／《幸福之路 Lucky Lu》 最佳女主角：范冰冰 FAN Bingbing／《地母 Mother Bhumi》 最佳男配角：曾敬驊 TSENG Jing-hua／《我家的事 Family Matters》 最佳女配角：陳雪甄 Vera CHEN／《人生海海 The Waves Will Carry Us》 最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／《幸福之路 Lucky Lu》 最佳新演員：馬士媛 MA Shih-yuan／《左撇子女孩 Left-Handed Girl》 最佳原著劇本中央廣播電台 ・ 13 小時前
金馬62／最大贏家出爐！《大濛》摘4獎奪「最佳劇情片」
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間圓滿落幕，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項，被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。其中金馬獎電影最大獎「最佳劇情片」競爭激烈，群雄並起同場爭鋒。由台灣電影界「福祿壽」兩大師廖慶松和李屏賓共同揭曉，最終由呼聲最大的《大濛》抱回最大獎。民視 ・ 13 小時前
金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，最後得獎結果，由《地母》范冰冰奪影后、《幸福之路》張震奪影帝，最佳劇情片則由《大濛》拿下，完整名單如下。中天新聞網 ・ 12 小時前
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
外送專法衝擊超過想像 平台業者警告：產值蒸發460億、5萬外送員飯碗不保
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導立法院預計近期排案審查外送專法，勞動部也已公布行政部門版本，啟動為期7天的公眾意見諮詢。代表台灣99%外送市場的台灣數位...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 3 小時前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前