金馬62／完美落幕 屬於電影人「最好的時光」

《第62屆金馬獎頒獎典禮》於11月22日圓滿落幕，廣受各界好評。當晚台上得獎者的真情流露、頒獎嘉賓的妙語如珠和表演嘉賓的精彩演出，都讓收看節目的觀眾和網友印象深刻，典禮全體平均收視2，有效平均收視1.55，總收視人口1,654,000。星光大道全體平均收視0.59，有效平均收視0.36，總收視人口495,000。另外，MyVideo及LINE TODAY網路新媒體收看高達4,498,616人次，總計當晚共6,647,616人觀賞金馬盛會。金馬官方FB、IG、Threads也有高達720萬次的觀看與觸及。

《大濛》拿下最佳劇情片 張震二封影帝 范冰冰連線哽咽致謝

今年典禮以「現在、過去、未來」為主軸，透過表演、影片與頒獎橋段交織出完整的金馬敘事，其中由典禮創意總監殷振豪導演率領團隊傾力打造的五段精彩串場影片，更是大獲好評，多位入圍者、表演者、電影人，都特別於繁忙的行程中抽空參與拍攝，包括典禮開場影片「金馬62分鐘的事」的張孝全、林依晨、藍葦華、高伊玲、曾敬驊、馬士媛、葉子綺、牧森、頑童MJ116；揭曉頒獎嘉賓的「金馬62分鐘的事—彩蛋影片」的林柏宏、陳甄；「徵人啟事—最好的資方」的劉若英、馬志翔、姚淳耀、春風；擔任終身成就獎獻獎人的「姊妹上線囉！」的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳；以及「凹焦少年吔，安啦！」的許瑋甯，正因每個人的投入與熱情，這些光影才得以成就這場屬於電影人的「最好的時光」。

廣告 廣告

第62屆金馬獎頒獎典禮在社群掀起廣大討論，許多瞬間成為影迷熱議焦點。最佳劇情片《大濛》監製葉如芬引用宮崎駿導演說過的話「電影一定要成為時代種種變化的答案，要有用電影改變世界的決心。」來勉勵自己和所有的電影工作者。

而張震以《幸福之路》二封金馬影帝，擊敗張孝全、許瑞奇、柯煒林與藍葦華等強勁入圍者，張震在台上感性致詞：「我從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影、熱愛電影，獻給所有熱愛電影的你們，希望和你們一起繼續下去。」真摯言語打動無數影迷。

范冰冰則以《地母》拿下最佳女主角，雖未能親臨現場，導演張吉安代為領獎時分享她對角色的投入，更現場連線范冰冰，她以哽咽聲音向劇組表達感謝：「這個獎是屬於我們所有人的！」這段隔空致詞的驚喜現身，引爆當晚節目的收視高潮。

（左）張震奪金馬影帝，導演張吉安代范冰冰領影后。圖／台視

典禮中的幽默橋段也成為網路亮點，林柏宏與劉冠廷的頒獎呈現以互虧《96分鐘》未入圍最佳男主角，以及「去年結尾講金馬26還沒走出來」等橋段，自然又爆笑的節奏讓網友大讚。

許瑋甯在頒發「最佳新演員」前播放的創意短片中，以龍套角色穿插在入圍者影片中，雖然完全不是焦點，但她仍認真演繹，登台後長達十多秒仍沒有焦點，她在舞台上喊：「可以給我焦了嗎？」俏皮模樣逗得全場觀眾笑聲連連，也讓不少網友一度以為是播出小意外。

李國煌穿著高跟鞋登場與楊貴媚共同致敬《愛情萬歲》頒發「最佳美術設計」與「最佳造型設計」，幽默對話巧妙並結合螢幕重現大安森林公園長椅經典場景，帶出獎項的重要性，更是瞬間擄獲全場焦點。

精心規劃的四段表演更是一大看點，頑童MJ116呼應開場影片「金馬62分鐘的事」登台，出場即炸場，讓全場嘉賓、螢幕前觀眾聽得如癡如醉。戴佩妮、9m88、告五人輪番上台演唱各自入圍最佳原創電影歌曲的作品，紛紛獲得網友高度評價：「歌詞本身就可以感覺到難度，戴佩妮真的詮釋的很好，有感動的感覺。」、「9m88用自然誠懇的聲音詮釋得好讚好喜歡。」、「天啊！告五人你們真的太棒了！」。

李竺芯向逝世電影人致敬的「In Memoriam」節目也收穫大批好評，許多觀眾表示整段演出溫柔且有力量，更在社群上留言：「李竺芯超級穩！」、「這次直播的收音很棒耶！以前看台灣大型典禮最怕收音翻車，這次真的安心了。」

黃奇斌與孫盛希分別用粵語及台語獻唱〈夢中人〉、〈煞到你〉後，合體飆唱〈盛夏光年〉，大獲好評：「孫盛希這場表演太迷人了。」、「黃奇斌又帥又會唱又台又會rap又會寫歌，這組合太好聽了！」此外，本屆典禮精準控時、全程流暢不拖沓，讓網友直呼：「今年的金馬太厲害了！」

孫盛希與黃奇斌深情合唱〈盛夏光年〉。圖／台視

此外，星光大道的眾星雲集也成為今年一大亮點，紅毯主持群表現備受肯定，定海神針的紅毯女王楊千霈主持功力穩健深厚、從容優雅，徐鈞浩在鏡頭前游刃有餘、節奏掌握自然，初生之犢的彭千祐散發可愛無敵的魅力，表現亦可圈可點。從節目內容、典禮節奏到整體流暢度，本屆金馬獎皆展現極高水準，許多網友在典禮結束後仍意猶未盡，《第 62 屆金馬獎》以細膩動人的方式，為電影人與觀眾共同寫下了屬於2025年的「最好的時光」。

更多台視新聞網報導

范冰冰奪金馬影后「微博慶祝遭刪」 轉戰IG發聲：關關難過關關過

曾敬驊鍍金！自爆童年綽號「愛哭ㄟ」 爸媽早餐店一早擠滿人

金馬62／接到李安祝福秒變迷妹 范冰冰自嘲：有去沒拿、不來反而拿獎