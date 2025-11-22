金馬62／一家四口全入圍！《我家的事》紅毯喊話「獎座放我家」

電影《我家的事》今年入圍第62屆金馬8項大獎，且最特別的是「一家四口」全都入圍，分別入圍女主角、男主角、男配角、女配角。今（22）日劇組走紅毯時也展現奪獎的決心，高喊「金馬獎座放我家」。

電影《我家的事》入圍第62屆金馬8項大獎。圖／台視

今天「一家人」的紅毯造型也相當亮眼，當中入圍最佳女主角的高伊玲以一身帥氣褲裝亮相，巾幗不讓鬚眉，相當搶眼，且背後衣領還藏有巧思，繡上電影的英文名稱「Family Matters」；劇中飾演女兒的黃珮琪也同樣以黑色褲裝登場，且腰間特別鏤空，受訪時還被記者要求「補充辣的部分」，讓她大方拿下外套，大秀美背與好身材，還轉了一圈讓記者們拍照，讓現場歡呼不已，一直高喊姐姐、姐姐。

高伊玲、黃珮琪。圖／台視

入圍最佳男主角的藍葦華則是以黑色西裝登場，接受紅毯主持人楊千霈訪問時也透露，其實劇中爸爸與他的原生家庭是有一種連結，拍戲的時候讓他相當「有FU」。

藍葦華。圖／台視

共同入圍最佳男配角獎，形成「網內互打」的曾敬驊、姚淳耀，被楊千霈詢問誰奪獎機率較大時，曾敬驊沒回應則是抱了姚淳耀一下，姚淳耀則認為會「兩人一起」。

曾敬驊、姚淳耀。圖／台視

楊千霈在訪問高伊玲時，還要她幫劇組精神喊話一下，高伊玲表示「那我就問個問題，問金馬獎座放誰家，大家都知道答案吧」，當下劇組其他人還沒理解到高伊玲的梗，一臉茫然時，高伊玲直回是「我家啊」，場面相當好笑，所幸最後精神喊話還是有成功，劇組一起大喊「金馬獎座放我家」。

《我家的事》今年入圍金馬8項大獎，分別是潘客印（新導演、改編劇本）、藍葦華（男主角）、高伊玲（女主角）、曾敬驊（男配角）、姚淳耀（男配角）、黃珮琪（女配角）以及最佳原創電影歌曲《一路順風》（盧廣仲演唱），當中男配角更是出現「網內互打」狀況，讓外界相當期待今天這一家人是否會全家都把獎座抱回家。

