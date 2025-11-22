金馬62／導演證實范冰冰不出席！他親曝：隨時關注
娛樂中心／饒婉馨報導
第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。中國女星范冰冰以《地母》入圍金馬62最佳女主角，外界都非常期待她是否會現身紅毯，有傳聞她包機來台灣參加典禮，不過稍早導演張吉安也證實她「人不在台灣」。
范冰冰是否出席紅毯消息，備受外界矚目。（圖／翻攝自范冰冰微博、范冰冰工作室微博）
《地母》導演張吉安昨天原本在金馬午宴上暗示，今天會有驚喜，但剛剛證實了范冰冰不會來，更語帶遺憾表示：「會不會讓大家失望了？」，他表示「如果待會范冰冰得獎，會在台上打電話給她」，她會隨時關注，張吉安透露對方目前在某個片場拍戲，兩人今天一早才通過電話，范冰冰透過他強調「非常遺憾沒有辦法過來，因為入圍大獎，很希望可以親自見證」，他也說道「范冰冰非常想說一句話就是『她的心與金馬同在』」。
原文出處：金馬62／范冰冰證實不在台灣！導演親曝「通話內容」：隨時關注
更多民視新聞報導
Andy出席活動遭跟車…「恐怖細節」全說了！
金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲狀態太霸氣
金馬62／王品澔登紅毯 全黑西裝「認了暴瘦」！
其他人也在看
傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」中時新聞網 ・ 1 天前
范冰冰傳來台「包下晶華酒店半層樓」！時隔9年有望金馬獎亮相
大陸女星范冰冰憑藉電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，有望來台出席明（22日）晚的頒獎典禮。導演張吉安也賣起關子，「明天給大家驚喜！」令外界十分期待。也有消息傳出，范冰冰已經包下台北晶華酒店的半層樓房間，似乎早已確定好住宿地。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰明日有望走紅毯！張吉安：給大家驚喜
金馬62／范冰冰明日有望走紅毯！張吉安：給大家驚喜EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰證實不在台灣！ 《地母》導演親曝通話內容：她心與金馬同在
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，本次金馬最大的亮點莫過於范冰冰以《地母》問鼎影后之位，已長達9...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
范冰冰登金馬獎？傳包下晶華酒店傳半層樓 導演笑：明天有驚喜
第62屆金馬獎在本週六(22日)登場，女星范冰冰憑《地母》入圍影后，是否能來台參與盛會成為焦點，導演張吉安今日受訪神秘表示「明天給大家驚喜！」而今日也傳出台北晶華酒店有半層樓的房間被包下，是否為范冰冰來台住宿？不過晶華酒店僅表示「如有貴賓入住不便對外公開」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／打敗蔡淑臻！陳雪甄摘最佳女配角 淚喊：等了17年終於站上來了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心盛大舉行。本屆典禮無主持人，透過表演節目和串場影片進行。而本屆最佳...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。太報 ・ 15 小時前
金馬62／群星爭豔！金馬紅毯最美戰場率先登場 范冰冰確定缺席
第62屆金馬獎今晚(22日)在台北流行音樂中心盛大登場，由「最美戰場」星光大道拉開序幕。除了眾多華語影壇名導、影帝、影后入圍者紛紛亮相，各自以華麗造型展現氣勢。今年外界最關注的話題之一則是傳聞角逐影后的范冰冰有可能現身，但紅毯上並未見到她的身影。《地母》導演張吉安轉述：「范冰冰說她非常遺憾無法前來金馬，很想見證金馬62！但她的心與金馬同在。」 本屆星光大道由楊千霈、徐鈞浩與彭千祐聯手主持，隨著金馬執委會主席李屏賓率先踏上紅毯，宣告金馬盛典正式揭幕。 眾多入圍者盛裝亮相，角逐最佳新演員的牧森與香港演員張迪文都直呼金馬氛圍新鮮，。牧森：『(原音)覺得很很新鮮，很好奇，很像去一個就是一個異次元的一個世界的感覺。』 也是最佳新演員呼聲極高的劉敬，則難得以華麗造型體驗首次金馬紅毯滋味。劉敬：『(原音)有一些些小珠寶，然後平常不戴耳環，今天有戴耳環，對。幸運物？沒有欸，沒有，就是帶我自己一個愉悅的心情來。有信心嗎？就一切都是最好的安排！』 獲得8項提名的《我家的事》劇組「家人」再次團聚，導演潘客印表示心情蠻緊張的；角逐影后的高伊玲則特別在衣領後特別繡上電影的英文片子《Family Matter》字中央廣播電台 ・ 15 小時前
金馬62星光 林柏宏帥氣亮相 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，演員林柏宏（圖）今年以頒獎嘉賓身分參與金馬盛會，開心出席走紅毯。中央社 ・ 15 小時前
獼猴體內換上豬腎！中國異種器官移植畫面曝…醫毛喊：人體移植倒數
國際中心／巫旻璇報導中國華中科技大學同濟醫院19日拋出震撼彈！研究團隊宣布，經基因編輯的豬腎被「成功裝上」獼猴體內，不僅正常運作、還撐超過一年，創下陸方異種器官技術重大突破。團隊直言，在全球器官荒雪上加霜之際，豬器官恐成未來人類的「救命備胎」。民視 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾
金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，電影「大濛」劇組由導演陳玉勳（前中）領軍，一同走上紅毯。中央社 ・ 16 小時前
金馬62／等了17年終於站上台 陳雪甄為《人生海海》苦練馬來西亞Local口音
本屆金馬獎最佳女配角入圍者有《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻、《左撇子女孩》葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤。這個獎由《美國女孩》的母女檔林嘉欣、方郁婷、林品彤3人揭曉，最後由曾入圍新導演、女配角獎項的陳雪甄勝出。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
高市早苗「台灣有事」言論惹中反彈 今再強調「政府立場一貫」
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。高市早苗今天表示，「上個月底我與習主席（中國國家主席習近平）確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。中國外交部則對此回應，高市早苗應立即收回錯誤言論，切實把對中承諾體現在實際行動上。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前