金馬62／小孩搶盡紅毯目光 張孝全用「戰鬥陀螺」轉出好運

張孝全於金馬獎紅毯上帥氣登場。（圖／本刊攝影組）

第62屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道於今（22日）晚間在臺北流行音樂中心登場。紅毯上不論是藝人的孩子們，或是以《左撇子女孩》入圍「最佳女配角」的葉子綺，都紛紛搶盡鋒頭，成為紅毯上的焦點。張孝全與林依晨雙雙以《深度安靜》入圍男、女主角獎，林依晨以淺藍色深V禮服亮相，宛如美人魚般驚艷全場，她表示穿這個禮服是因為女兒喜歡美人魚；張孝全則以黑色西裝帥氣登場，而他最亮眼的配件竟是佩戴在身、由兒子送上的「戰鬥陀螺」幸運物，希望替爸爸帶來金馬好運。

林依晨一身深Ｖ禮服展現性感。（圖／本刊攝影組）

本屆入圍多項獎項的《左撇子女孩》演員群一同走上紅毯，其中年僅九歲、入圍「最佳女配角」的葉子綺宛如劇組吉祥物，站在 C 位帶領全劇組一起享受典禮氣氛。葉子綺分享入圍心情時說：「拍片時，要一家一家偷東西非常過癮。」被問到是否有信心得獎時，她則以成熟口吻笑答：「這種事情就得看評審囉！」

葉子綺因《左撇子女孩》入圍金馬獎，走上金馬獎紅毯模樣十分可愛。（圖／本刊攝影組）

以《深度安靜》第五度問鼎金馬影帝的張孝全，身穿黑色西裝搭配黑框眼鏡，展現成熟穩重的氣質，與片中角色十分契合。不過他今天的帥氣穿搭，反而更被另一個亮點搶走——那就是兒子給他的「戰鬥陀螺」幸運物，祝福爸爸今晚就把金馬抱回家。

