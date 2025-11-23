金馬62/工作室發「寶島最佳女主角」刪文 范冰冰低調首發聲

大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角獎，她的工作室在第一時間於微博發文稱「榮獲來自寶島的最佳女主角」，但該篇貼文已刪除，范冰冰事後也發文了。

范冰冰曬自拍照以及大嗑大閘蟹的照片。（圖／翻攝范冰冰微博）

范冰冰今天凌晨在微博發文寫下：「剛回覆完所有好友的六百多個祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵。」貼文中還附上兩張照片，一張是裝滿大閘蟹的照片，另一張則是她放下烏黑長髮的自拍照，即使素顏狀態依舊充滿仙氣。貼文曝光後，許多粉絲紛紛留言「不要懵，這是你的福報！」、「恭喜你，我的金馬女主角女配得獎者范冰冰，你永遠是我心中的最佳女主角」。

值得注意的是，范冰冰抱走金馬影后後，范冰冰工作室在第一時間於微博發文寫下：「榮獲來自寶島的最佳女主角」，但該貼文目前已遭刪除。

導演張吉安替范冰冰代領金馬影后獎座。（圖／金馬執委會 提供）

范冰冰以電影《地母》獲得最佳女主角，由導演張吉安代領獎項。張吉安上台後打電話給范冰冰，她在電話中哽咽表示：「很開心，感謝金馬獎執委會給我這個肯定。」

