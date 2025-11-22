金馬62／《左撇子女孩》劇組紅毯亮相！葉子綺曝劇中趣事萌翻全場
入圍第62屆金馬獎9項獎項的《左撇子女孩》劇組，今（22）日晚間現身星光紅毯，由導演鄒時擎領軍，攜手入圍男配角的黃鐙輝、入圍女配角的蔡淑臻與葉子綺，以及角逐新演員獎的馬士媛一同亮相，呈現從導演、演員到幕後團隊齊聚一堂的陣容。
鄒時擎身穿亮金色亮片深V禮服走上紅毯，貼身剪裁在燈光下折射出層層光影；蔡淑臻則以粉色高領禮服登場，裙襬開衩在步伐間帶出流動感；馬士媛身著深色透視薄紗長禮服，細肩帶與輕薄布料相互呼應，展現簡約俐落的線條。
入圍最佳新導演的鄒時擎。圖／台視
入圍最佳女配角的蔡淑臻。圖／台視
入圍最佳新演員的馬士媛。圖／台視
年僅9歲就入圍本屆最佳女配角獎的葉子綺則穿著亮藍色澎袖禮服，搭配粉色大蝴蝶結髮飾；黃鐙輝則以全黑西裝現身，內搭帶有光澤感的黑色襯衫，胸前別上銀色胸針增添亮點。主創與演員以各自風格現身紅毯，為《左撇子女孩》在金馬之夜留下具有辨識度的一幕。
入圍最佳女配角的葉子綺。圖／台視
入圍最佳男配角的黃鐙輝。圖／台視
紅毯上談到《左撇子女孩》不只入圍多項金馬獎項，且將角逐奧斯卡，導演鄒時擎直呼「非常開心、非常光榮」。黃鐙輝則分享這是出道以來首次入圍金馬，「到現在都還覺得很夢幻」。片中飾演母女的蔡淑臻與葉子綺，同場入圍女配角，蔡淑臻笑說希望能和葉子綺一起上台，「不過如果只有妳（葉子綺）上台，我也是很開心的！」葉子綺則童言童語地回憶拍攝夜市偷東西戲「又刺激又好玩」，至於得獎信心，她謙虛地回答「這個就得看評審囉」，引起全場歡呼。
責任編輯／周瑾逸
