金馬62／《左撇子女孩》開胡 馬士媛得獎確信未來演藝路
第62屆金馬獎最佳新演員由呼聲很高的馬士媛不負眾望得到，也是電影《左撇子女孩》在今年入圍9項獎項中，開胡的第一個獎項，第一次演戲的她評審肯定她具有原生能量，表現出角色的複雜性，展現了大將之風。
平面模特兒出身的馬士媛，當初是導演鄒時擎在IG上找到的，她笑說還以為是碰到詐騙集團，如今拿到獎，「一開始是說不太出話來的感覺，覺得能真的拿到這個獎項是很不可思議的事情。」
提到在拍片時最困難的部分，她回憶是「生理上和心理上都要共感那個角色。」如今得到獎，年紀還年輕的她，表示會以開放的態度面對未來的角色，並已下定決心要在表演這條路上走下去。
