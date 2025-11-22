金馬62／《左撇子女孩》開胡！ 馬士媛「首次演戲」就拿下最佳新演員





[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，馬士媛憑藉《左撇子女孩》奪下最佳新演員，擊敗《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷等實力堅強的入圍者們。

馬士媛憑藉《左撇子女孩》奪下最佳新演員。（圖／FTNN影音中心）

《左撇子女孩》以導演自身童年為靈感，以台灣夜市為背景，講述母女三人從鄉下回到台北夜市擺攤謀生，在衝突中扶持的生活故事，馬士媛在片中飾演蔡淑臻的大女兒宜安，看似叛逆，實則溫柔負責，導演鄒時擎過去受訪時便曾稱讚首次拍電影的馬士媛是「天才型演員」，今天馬士媛成功抱回個人首座金馬獎，也幫《左撇子女孩》拿下第一個獎項。

馬士媛表示：「謝謝《左撇子女孩》所有人，不管是幕前還是幕後，謝謝你們投入並給予我信任，我才可以有勇氣放心的完成這個角色，再來我想要謝謝，一直陪在我身邊沒有放棄過我的家人、愛人、朋友、所有的工作夥伴，謝謝你們，陪伴在我好的時候、不好的時候、很焦慮的時候，不成熟的時候，覺得自己一無是處的時候，陪我度過我所有的人生階段。」

馬士媛也感謝所有堅持熱愛的所有人，「不管是在這個產業，還是在這個世界上，一直努力堅持著做著自己喜歡的事的所有人，你們影響了我，讓我也想要找到屬於我自己真的很熱愛的事，今天也才有機會可以在這個台上。」

