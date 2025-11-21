金馬62》《左撇子》馬士媛喊幸運物是男友 劉敬秒移椅子：閃屁啊！

牧森（左起）、馬士媛、劉敬、林怡婷、張迪文出席金馬入圍午宴。（陳俊吉攝）

第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，金馬執委會今（21日）舉辦入圍午宴，入圍最佳新演員的《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷一同出席，首次在典禮前相見歡，分享入圍後的心情，也透露對明天走上金馬紅毯的期待。

今年最佳新演員是唯一不分性別的競爭獎項，5位新秀在合照前剛巧小聊，張迪文笑說，因為還沒看過其他人的作品，本來有點緊張，「但喬位子的時候就有小聊一下，大家都滿親切。」一旁的馬士媛補充，自己在開幕式時遇到劉敬，2人四目相對，心中還在猜對方幾歲，沒想到劉敬立刻開口問她年紀，劉敬笑說「結果她是姊姊！」最年長的是28歲的牧森，是5人之中的「大哥」。

談到首次參加金馬的心情，馬士媛直呼既興奮又緊張，最感動的是交往5年的男友、JADE樂團成員嘟嘟的鼓勵：「他叫我好好享受，說會在家看直播。」被問到是否有給什麼幸運物，她放閃「我們好好在一起就是最幸運的事」，瞬間閃瞎全場，最在一旁的劉敬立刻搞笑接話：「那我坐旁邊去，閃屁啊！」再度笑翻所有人。

而個性淡定的劉敬分享，自己一直用平常心面對這次入圍，但能在電影最高殿堂遇到許多前輩，仍覺得相當榮幸，「剛剛在廁所門口看到柯煒林，跟《大濛》裡面的『趙公道』造型差太多了，一時間還認不太出來。」林怡婷則滿心期待明天的紅毯，「剛剛看到曾敬驊，真的很想合照。」話才說完，劉敬馬上附和：「他真的很帥、可惡。」還繼續補充，第一次看到曾敬驊本人時，覺得他全身發光，「怎麼可能這麼帥！」希望未來有機會能合作或一起入圍。

牧森則透露，剛剛在午宴巧遇張孝全，近距離感受到對方結實的氣勢，「站在我旁邊真的很壯。」來自香港的張迪文則坦言，與一群剛認識的同輩演員聚在一起，反而有點害羞，「張孝全、黃秋生我都很想合照，但真的不敢開口。」

