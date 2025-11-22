金馬62／帥度爆表！林柏宏灰色西裝現身紅毯 親揭造型小巧思
過去曾抱回金馬獎「最佳男配角」獎座，也擔任過典禮主持人的男星林柏宏，此次受邀擔任第62屆金馬獎頒獎嘉賓，今（22）日他身穿一套深灰色西裝走上星光紅毯，內裡搭配淡紫色設計感襯衫，整體相當俐落乾淨，帥氣度爆表。
林柏宏今天以寬鬆的灰色套裝搭配淡紫色襯衫亮相，領口的綁帶外翻設計，讓整體看來既正式又帶點輕鬆感，胸前的鑽石胸針也成為令人眼前一亮的點綴。林柏宏表示，這次的裝扮很符合自己的個性，而愛吃芋頭的他也笑說自己是「芋頭代言人」，所以今天特別穿上「芋頭火鍋」的配色，尤其金馬獎對自己來說，就是希望可以展現電影的多面向、揭露內心，所以此次特別找了西裝內裡外翻這樣的小巧思。
林柏宏今日身穿灰色西裝套裝搭配淡紫色襯衫。圖／金馬執委會、台視
林柏宏坦言，看今天自己的穿著就知道，今年擔任頒獎嘉賓的心態其實狀態很輕鬆，所以希望大家能像自己一樣享受這次的典禮，而此次自己主演的作品《96分鐘》總共有五項入圍，今天會為劇組所有入圍者歡呼，同時透露非常期待今年表演嘉賓的演出，因為聽到音樂就能很快想到電影的畫面。
責任編輯／馮康蕙
