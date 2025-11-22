金馬62 「幸福之路」奪最佳原創電影音樂 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心隆重登場，電影「幸福之路」獲最佳原創電影音樂肯定，音樂製作人Charles Humenry（圖）開心領獎。
中央社記者吳家昇攝 114年11月22日
