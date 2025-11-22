金馬62／張孝全三度入圍金馬影帝 張震拚第2座獎盃
2021年張震飾演電影「緝魂」，為角色爆瘦12公斤，拿下金馬獎影帝，當時他在台上說為戲調整體態，是演員該做的事情，會繼續演出不同的角色人生演給觀眾看，如今他在電影「幸福之路」中，首度飾演搬到美國生活的華人移民，為了詮釋角色的滄桑，他再度減掉2到3公斤的體重。
電影《深度安靜》：「你就一輩子都不要說，不要走諭明。」
張孝全將內心糾結極致壓抑，不斷堆疊情緒進入狀態，他在電影深度安靜中飾演經歷家庭風暴的丈夫，情緒內斂深沉，卻展現出令人屏息的情緒張力，入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎。
金馬62最佳男主角入圍者張孝全：「不管是壓抑還是憤怒，我覺得都是很難呈現，但如果當你自己相信，你就在那個當下。」現實中的張孝全同樣沉穩低調有個性，甚至連社群都沒有他的名字，對於台灣影劇圈來說更是懸疑片的「靈魂容器」。
戲劇《誰是被害者》：「是妳讓我女兒變殺人兇手，她是幫助她母親脫離苦海，是妳讓我女兒變殺人兇手，只差最後一步，是她讓我女兒變殺人兇手，她就可以得到永遠的寧靜安詳，是妳讓我女兒變成殺人兇手。」2020年張孝全在誰是被害者中飾演亞斯伯格症患者，一舉成為釜山影展最佳男主角，他接連演出《醉後真相》、《器子》等多部懸疑片，演出作品無數。
電影《女朋友。男朋友》：「林美寶妳幹嘛，她不是我女朋友。」演戲將近25年，張孝全三度角逐金馬影帝，這回將對上第58屆影帝張震。
電影《幸福之路》：「好吃嗎，來一口吧，沒事我不餓妳們吃。」為和妻女在美國生存故作堅強，張震在電影幸福之路中，首度挑戰華人移民和外送員角色。
金馬62最佳男主角入圍者張震：「有一場戲是，我這個人物的腳踏車，他的電動腳踏車被人家偷了，然後我就在那個第五大道上來跑來跑去，四處尋找我的電動腳踏車，然後這個時候突然就有一個外送員，就很好心的過來問我發生什麼事情，需不需要幫忙，其實我滿感動就是我覺得我就是演得很成功。」
回顧2021年，張震以電影緝魂在第58屆金馬獎封帝，但這獎盃他花了30年才拿到。
電影《緝魂》：「王世聰這個案子只分給我，這個署裡除了我以外，還有誰能辦，他有最強的殺人動機，而你只需要把殺人的開關打開。」
金馬影帝張震（2021）：「很多人都說我演緝魂然後減重12公斤，付出很多，對我來講其實一點都不多，因為那個就是演員我們應該做的事情。」為了符合角色的憔悴形象，張震再度為戲瘦身。
金馬62最佳男主角入圍者張震：「主要是導演希望，這個角色可以瘦一點，那個時候我也沒有掉很多，大概兩三公斤這樣，但是在銀幕上面其實滿明顯的。」
張震14歲時就曾憑牯嶺街殺人事件，入圍金馬影帝，近年更躍上國際拍攝韓劇毒梟聖徒，甚至客串好萊塢電影沙丘，今年是他第六度入圍金馬影帝，將和張孝全、資深演員藍葦華，新加坡演員許瑞奇和香港演員柯煒林，激烈競爭，力拚騎上第二座金馬。
