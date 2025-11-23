金馬62／張孝全影帝槓龜被兒子虧「表情不甘心」 林依晨喊話：總有一天拿到影后
【緯來新聞網】金馬62於22日落幕，張孝全、林依晨主演《深度安靜》入圍7項大獎全數槓龜，兩人角逐影帝后雙雙失利，慶功宴上劇組都難掩失落表情。林依晨則不改樂觀，笑喊：「我會在這行一輩子，我遲早會拿到的。」
林依晨、張孝全角逐金馬影帝后失利。（圖／王人傑攝）
林依晨表示典禮後，收到很多親友的安慰訊息，「那種感覺就像是『不管有沒有拿獎，妳在我們心中都是最認真最努力的』。」她也坦言入圍一定會有想拿獎的慾望，但也是平常心，「假如沒拿到，明天還是要回到片場拍戲，愛與熱情都還是會延續，我會在這行一輩子，我遲早會拿到的。」
張孝全則笑說雖然跟金馬擦身而過，但他仍是最幸運的人，也笑說兒子相當了解他，典禮後還特地傳來訊息，「爸爸你知道不是你的時候，你的臉看起來很不甘心欸。」讓張孝全忍不住笑說：「真不愧是我兒子。」導演沈可尚則向張孝全、林依晨深深鞠躬，直呼：「在我心中誰都沒有辦法取代你們，謝謝你們，你們是最棒的。」
監製瞿友寧則坦言很不捨，特別是與他合作《惡作劇之吻1、2》的林依晨，「她是我從小看到大，我心裡一直喊，就是她、希望她得。」會後他也在臉書吐露心情，坦言：「不失落不可能，但是不會放棄，邀請觀眾們，上片時，請大家進電影院，感受這部電影對我們的震撼與感動。」
林依晨角逐金馬影后失利依舊樂觀。（圖／王人傑攝）
張孝全笑說兒子最了解他，會後還立刻傳訊息來。（圖／王人傑攝）
監製瞿友寧（左起）、導演沈可尚對於林依晨、張孝全未能拿獎感到不捨。（圖／王人傑攝）
