金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻

本次入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」的張孝全，今（22）日與好友鳳小岳一同擔任最佳男配角與最佳攝影的頒獎嘉賓，結識多年的兩人展現好默契，更在台上互喊對方「老公」，讓全場掀起一陣尖叫！

張孝全與鳳小岳過去曾共同出演經典同志電影《女朋友。男朋友》，兩人也因這部作品結緣成為好友，今天搭檔頒獎，張孝全一登台便指著對方說「曾經的男友，人夫」，鳳小岳則接「曾經的男朋友，現在是人父」，隨後張孝全突然喊出「老公」，鳳小岳也面露害羞地回叫「老公」，雙帥互虧的模樣也引起現場爆笑歡呼。

張孝全感嘆，「我想人生就是不停在各種角色當中轉換」，隨後開始點名台下的黃秋生、黃鐙輝、姚淳耀、曾敬驊等入圍男配角的演員，更提到此次入圍者中有3位是第一次被提名，還要跟金士傑老師競爭，替大家感到有點緊張。而此獎最終則由《我家的事》曾敬驊奪下，他也在台上激動大哭，致詞時更一度哽咽。

有趣的是，同樣作為《女朋友。男朋友》主演之一的桂綸鎂，此次也同樣擔任本屆典禮的頒獎人，雖然三人沒有同框畫面，不過也意外成為多年後主角們的小型團圓現場。

