金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻
本次入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」的張孝全，今（22）日與好友鳳小岳一同擔任最佳男配角與最佳攝影的頒獎嘉賓，結識多年的兩人展現好默契，更在台上互喊對方「老公」，讓全場掀起一陣尖叫！
張孝全與鳳小岳過去曾共同出演經典同志電影《女朋友。男朋友》，兩人也因這部作品結緣成為好友，今天搭檔頒獎，張孝全一登台便指著對方說「曾經的男友，人夫」，鳳小岳則接「曾經的男朋友，現在是人父」，隨後張孝全突然喊出「老公」，鳳小岳也面露害羞地回叫「老公」，雙帥互虧的模樣也引起現場爆笑歡呼。
張孝全感嘆，「我想人生就是不停在各種角色當中轉換」，隨後開始點名台下的黃秋生、黃鐙輝、姚淳耀、曾敬驊等入圍男配角的演員，更提到此次入圍者中有3位是第一次被提名，還要跟金士傑老師競爭，替大家感到有點緊張。而此獎最終則由《我家的事》曾敬驊奪下，他也在台上激動大哭，致詞時更一度哽咽。
有趣的是，同樣作為《女朋友。男朋友》主演之一的桂綸鎂，此次也同樣擔任本屆典禮的頒獎人，雖然三人沒有同框畫面，不過也意外成為多年後主角們的小型團圓現場。
責任編輯／馮康蕙
更多台視新聞網報導
金馬62／張震憑《幸福之路》再奪影帝 哽咽致謝：希望可繼續熱愛電影
金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場
《樂團祭》夢幻聯動開唱 鼓鼓點評自掀「叛逆」史
其他人也在看
金馬62/張震再奪影帝！90度鞠躬：獻給所有電影人
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳男主角獎項稍早由日本影帝西島秀俊和桂綸鎂一同頒發獎項，最後由張震奪下影帝寶座。中天新聞網 ・ 13 小時前
金馬62星光 張孝全開心步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，以電影「深度安靜」角逐本屆影帝的演員張孝全（圖）出席共襄盛舉。中央社 ・ 17 小時前
金馬62星光 準影帝張孝全帥氣出席 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，準影帝張孝全（圖）帥氣亮相紅毯，期待能成功抱回金馬獎座。中央社 ・ 18 小時前
苗栗蒜香藤罕見3度綻放 遊客搶拍200米「紫色瀑布」
苗栗縣 / 綜合報導 宛如紫色瀑布的蒜香藤花海，在苗栗通霄楓樹里又綻放了。蒜香藤原本一年有兩次花期，但今年罕見，迎來3度開花，不少民眾趁著假期，一起來賞花。走進步道內馬上被兩側的紫色花海包圍，位在苗栗通宵楓樹里的，蒜香藤花海步道，在今年11月迎來罕見3度開花，花團錦簇的模樣，就宛如紫色瀑布一般，不少民眾趁著假日前來賞花，賞花民眾說：「很漂亮，第一次來，比想像中還好，現在幾乎都已經快全開了。」蒜香藤一年主要有兩次花期，分別在5、6月跟10、11月之間，不過今年疑受氣候異常影響，首度出現夏季兩度開花的情況，如今在11月中下旬又迎來今年的第3度開花，現場綿延約200公尺的蒜香藤花廊，是賞花拍照的好地方，民眾邊走邊拍，還有民眾帶著專業的單眼相機，拍下一張張美麗的蒜香藤。同樣在苗栗，銅鑼鄉也有整片的杭菊跟波斯花海，由空拍角度往下俯瞰，黃白相間的花海，在陽光照映下美不勝收，賞花民眾說：「天氣很好，順便看一下漂亮的風景，今天跟明天以後，這個花就要採收了，所以趕快來趕今天(賞花)。」要在什麼樣的時間點，在花景中拍攝效果最好？攝影玩家張麥斯說：「避免中午的時候拍，因為中午強光，改在清晨畫下午來取景，色彩會比較溫柔。」趁著採收之前，民眾紛紛湧入賞花，不只要跟杭菊合影，也要把美麗花景拍下來，帶回家跟家人分享。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
胡彥斌與易夢玲甜蜜現身機場 粉絲群回應無義務向世界彙報
胡彥斌與易夢玲甜蜜現身機場 粉絲群回應無義務向世界彙報娛樂星聞 ・ 10 小時前
領到普發一萬！金針菇貼錢買韓廣告位「放宣傳台MV」：真的有資格拿永居
韓籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來到台灣發展多年，以韓國人角度拍片分享台灣的事物走紅，日前拿到永久居留證的她，不只推出宣傳台灣的MV，同時也順利領到普發一萬元，對此，她表示希望將錢用在更有意義的地方，於是決定要在韓國掛一面台灣宣傳片的廣告版。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 陳其邁：持續推動兒少友善城市
[Newtalk新聞] 全台首輛由兒童與青少年聯手創作、以彩繪呈現城市想像的高雄輕軌列車今(22)日在龍華國小站揭幕。高雄市長陳其邁偕議長康裕成及立法委員邱議瑩、黃捷與張雅琳共同在車頭畫上象徵歡笑的最後一筆後，「童畫號」正式啟動，為高雄增添一幅充滿童趣的流動畫布，也成為城市中一座「孩子的移動美術館」。 陳其邁表示，感謝高雄捷運公司、「台灣還我特色公園行動聯盟」及市府捷運局合作打造彩繪輕軌車廂，讓孩子能以畫筆描繪心中最深的高雄意象與未來想像，使孩子的創意與聲音在城市中被看見、被聽見。 陳其邁指出，孩子是城市重要的成員，但在公共政策的討論中，他們的意見常被忽略。這次活動是高雄第一次真正讓「孩子的聲音」走入城市，也象徵落實《聯合國兒童權利公約》的重要一步，市府將持續推動兒少友善城市，讓每個小朋友都能更自由、更開心地在高雄生活、學習與成長。 高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」在揭幕儀式上驚喜現身，吸引大小市民熱情合影。「童畫號」自今日起將行駛一個月，陪伴市民在通勤生活中與童心相遇。主辦單位也邀請市民搭乘輕軌時，尋找這列特別的彩繪列車，與孩子一同在城市蒐集靈感、留下美好照片。民眾更可掃描車廂內QR新頭殼 ・ 13 小時前
傳台積電退休老將帶機密投靠 英特爾陳立武闢謠「我們尊重智財權」
國內媒體近日報導，台積電前資深副總羅唯仁退休前疑似帶走先進製程機密，且將帶著機密資料轉往競爭對手英特爾（Intel）任職。英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）已發聲駁斥傳聞，並強調英特爾尊重其他企業的智慧財產權。太報 ・ 1 天前
IRIS-T整合垂發系統 美軍艦增武裝選項
記者丘學陞／綜合報導 美國《國防新聞》20日報導，德國迪爾防衛公司將與美國洛克希德馬丁公司合作，把IRIS-T防空飛彈整合至洛馬的Mk41垂直發射系統（VLS青年日報 ・ 13 小時前
張孝全第3度入圍影帝 笑稱感言10年前就寫好
第62屆金馬獎入圍最佳男主角的許瑞奇、柯煒林、張孝全以及藍葦華24日在午宴受訪，聊到會不會緊張，張孝全坦言：「還沒頒獎不會，但一到頒獎前就會想『會不會是我』。」至於得獎感言，第三度入圍影帝的他笑說，「有稍微準備好，感言10年前入圍時就寫好。」中時新聞網 ・ 1 天前
經濟超車！明年人均GDP破4萬美元 賴清德：國家有錢就要減稅
台灣經濟成長展望樂觀，總統賴清德在一場未公開的場合中，即席向與會人士詳細解說台灣經濟的內涵與展望，並釋出重磅預估數字。資深媒體人周玉蔻今（22日）於臉書上分享了這場演講的內容精華。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
金馬62／柯煒林拼影帝！「爸媽也來了」 幸運物曝光
金馬62／柯煒林拼影帝！「爸媽也來了」 幸運物曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
金馬62》曾敬驊擊敗黃秋生 奪最佳男配爆哭：做滿多勇敢的事
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚在台北流行音樂中心盛大舉行，由《女朋友。男朋友》張孝全與鳳小岳擔任「最佳男配角」獎項頒獎嘉賓。27歲的曾敬驊以電影《我家的事》奪得最佳男配角，他成功擊敗《深度安靜》金士傑、《今天應該很高興》黃秋生、《左撇子女孩》黃鐙輝以及同片的姚淳耀等競爭者，得獎後更情緒激動當場落淚。中時新聞網 ・ 15 小時前
金馬62星光 鳳小岳帥氣亮相 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，擔任頒獎嘉賓的演員鳳小岳身穿天鵝絨外套與異材質混搭帥氣走紅毯，迷人吸睛。中央社 ・ 17 小時前
50歲男運動量大卻罹骨鬆 醫：腎功能異常是兇手！
一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。經進一步檢查後才發現，原來是腎臟功能異常所導致。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任指出，人體攝取的維生素D必須經過腎臟轉化才能發揮作用，腎功能下降會直接影響鈣質吸收，進而造成骨質流失。中天新聞網 ・ 20 小時前
《山河枕》丁禹兮歷代CP盤點：合作趙露思、虞書欣爆紅，和《暗河傳》的她也搭過！
丁禹兮、宋茜主演的古裝陸劇《山河枕》日前剛完結，原本外界對於「禁忌叔嫂戀」感到相當期待，怎料正片上線後卻有觀眾認為丁禹兮和宋茜更像親姐弟，兩人之間毫無CP感！不過丁禹兮過去其實合作過無數人氣女神，以下為大家盤點《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP，和趙露思、虞書欣都甜度破表，搭孟子義全網公認最意難平！Beauty美人圈 ・ 1 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前