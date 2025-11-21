金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的

影后入圍者劉若英（左起）、方郁婷、林依晨與高伊玲，出席金馬午宴受訪。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎頒獎典禮明（22）日登場，最佳男主角入圍者張孝全、藍葦華、許瑞奇、柯煒林，與最佳女主角入圍者劉若英、方郁婷、林依晨與高伊玲，今日合體出席金馬午宴受訪。

影帝入圍者許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全、柯煒林，出席金馬午宴受訪。（圖／東森娛樂）

影帝入圍者許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全、柯煒林，出席金馬午宴受訪。（圖／東森娛樂）

2006年就以《盛夏光年》入圍金馬獎的張孝全，笑說明天坐在台下心情才會變緊張，自己的得獎感言在10年前就已經寫好了。新加坡代表許瑞奇憑藉《好孩子》首度提名金馬影帝，想替國家爭光坦言有壓力，笑說此次來金馬獎不知道會發生什麼事，但非常想見到資深演員、男配角入圍者金士傑。

劉若英睽違18年再度入圍金馬影后，很開心能在午宴上見到許多老朋友，笑說自己是易胖體質，一直都很努力在控制身材：「只要沒減肥就是胖子，不是特別為了金馬獎！」林依晨時隔22年再度入圍金馬影后，現在在餵母奶所以沒有刻意瘦身，老公不會一起出席頒獎典禮，推測他應該會說：「在我心裡你一直是最棒的，耗在這裡一輩子！」

首度入圍金馬獎的高伊玲表示，很開心能重新回到演員這條路上，身處在這個時代是幸福的事：「不但有很多學習對象，科技進步也讓業界發展更好，居然還可以入圍，惶恐至極。」為了拍戲的新角色需求，從年初到現在已經減重4、5公斤，開心《我家的事》一家人都能入圍，期待禮服能有默契的穿同樣顏色。



