金馬62/張震二封影帝有信心 紐約送外賣街頭狂奔被同行關心

講述移民故事的電影《幸福之路》入圍第62屆金馬獎5大獎，目前正在外地拍戲的準金馬影帝張震，日前特別接受台灣媒體訪問，除了分享當時拍攝時印象深刻的回憶外，他也表示，對於相當希望且有信心能再封影帝，「拍攝《幸福之路》滿特別的，是我拍戲以來滿不一樣的角色。」

張震在《幸福之路》中飾演一名在異鄉漂泊打拼的外送員。（圖／甲上娛樂 提供）

張震這回在片中飾演一名在異鄉漂泊打拼的外送員，全片都在美國拍攝，而他在先前的金馬入圍感言中曾提到在紐約拍攝期間天氣很冷相當辛苦，張震分享，《幸福之路》從去年12月拍到今年1月，完全沒想過會下這麼多雨跟雪，比預期中還要冷。

廣告 廣告

而讓他印象相當深刻的一段經驗是，有場戲是他在第五大道上要找被偷的電動腳踏車，「我一直來回跑來跑去，但因為鏡頭是在很遠的地方拍攝，感覺很真實不像在演戲，有個外送員覺得我的車真的不見了，還跑來關心我。」讓張震相當感動。

當被問起人生中遇過最幸運和最不幸運的事情時，張震笑說，想先分享個近期的，「我前天我有睡9個小時，中間沒有起來，我就覺得我一天都很美好。」他接著透露，因為以往都習慣晚睡，有了小孩後就會早起陪孩子吃早餐、上學，睡眠時間就會相對縮短，「所以如果可以讓我一路睡到10點就會覺得很Lucky！」

張震分享近期在生活中感到最幸運的事。（圖／甲上娛樂 提供）

張震分享，他雖然是個比較樂天開朗的人，但想法有時候會蠻暗黑，在過去的日子裡面也有碰到比較低潮的時候需要去克服，「有的時候片子拍的很少，生活比較不穩定啊，或者是工作上碰到所謂的小人啊，也有碰過一些損友，會有很多這種問題出現。」

儘管如此，但張震認為，基本的日子還是要過好，所以就儘量不去想這些，「我希望我把自己該做的事情儘量做好，把我的本分做好，對我的人生來講是比較重要的事。」那會想為自己現階段幸福打幾分？他說：「我覺得沒有夢是一件很可怕的事情，所以我不會讓自己永遠都保持在一個幸福滿滿的狀態，但幸福感還是要有，所以應該就75或80分。」

張震曾在2021年以《緝魂》奪下金馬影帝，被問到今年有沒有信心二封影帝，他表示相當希望也有信心，「拍攝《幸福之路》對我來講蠻特別的，是拍戲以來對我來講蠻不一樣的一個角色，我的表演上面也是用一種很放鬆的狀態去演繹這個人。」目前人正在外地拍戲的他，月底有沒有機會回台參與頒獎典禮，張震表示，目前正在跟劇組請假中，希望能回來參與金馬盛會。

張震表示對於二封金馬影帝有信心。（圖／甲上娛樂 提供）

延伸閱讀

藝人閃兵是否撤回金曲獎、金鐘獎與金馬獎 李遠：收回理由不足

回憶金門當兵往事！賴清德稱抽到「金馬獎」全場鼓掌 還穿上褲襪禦寒

曾入圍金馬獎！33歲柯煒林罹肺腺癌第4期 爸淚崩：為什麼不是我