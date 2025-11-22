金馬62/張震二度奪影帝「完全沒料到」 謝父張國柱：帶我認識電影
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，張震以《幸福之路》奪下「最佳男主角獎」，打敗柯煒林、張孝全、 許瑞奇及藍葦華等勁敵。他後台受訪時表示，今年每一位入圍者演技都很在線，覺得是非常有競爭性的，坦言完全沒料到自己會得獎。
張震繼第58屆金馬獎以《緝魂》奪獎後，二度拿下影帝，他上台時感謝《幸福之路》的團隊們，「謝謝導演寫了這麼棒故事，特別謝謝攝影師，不管怎麼演都可以抓到我小小的眼神，讓我心裡很安慰，讓我的表演有被放大，可以傳達出去。」
張震表示，這一次演《幸福之路》是用一種非常放鬆的狀態去詮釋這個角色，「基本上在紐約的兩個月裡面，那兩個月我就是陸嘉誠，就是戲裡面的角色，全心全意的投入在裡面，不管我今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做我最好的一部分。」
他也不忘感謝老婆和女兒，「我常常不在家，謝謝你們支持我。」並感性向爸爸張國柱致謝，「他是演員，是他帶我進入認識電影，讓我一直在，從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影，熱愛電影。」
張震在後台受訪時表示，他看了今年所有入圍最佳男主角的演員的電影預告片，覺得每一位演技都很在線，每一個角色的背景也都很不同，每一個片的片型也很不一樣，「我覺得今年是非常有競爭性的，雖然我今年好像沒有很緊張，但其實很緊張。」坦言真的沒想過自己會得獎。
張震接著說道，這是他第二次拿到金馬獎，「《幸福之路》這個電影，我覺得我自己投入的非常的深，可能是因為裡面的角色也是一個爸爸，我覺得人跟人之間的情感是非常重要的。」希望可以透過這個獎，讓更多的朋友們看到這部電影。
延伸閱讀
金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲
金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
金馬62 賴清德：華語電影重要指標、連結亞洲、走向國際重要平台
其他人也在看
張震再奪金馬影帝 (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，演員張震（圖）憑藉電影「幸福之路」2度拿下金馬影帝，他表示，「得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上」。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 「幸福之路」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「幸福之路」導演Lloyd Lee Choi（左5）、演員張震（左6）和劇組成員一同在紅毯留影。中央社 ・ 1 天前
金馬62／最佳男配角曾敬驊獲獎失控爆哭 原來小時候外號叫「愛哭的」
憑藉《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角的曾敬驊，從一聽到消息就在座位上爆哭，一路哭到上台領獎。還被眼尖的觀眾發現，他用手抹去臉上的淚水，然後就直接跟頒獎人張孝全握手，這樣豈不是把眼淚都擦到張孝全手上？！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬慶功》陳雪甄壓倒性奪女配！廖克發等她17年 約好不漲價
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）落幕，陳雪甄憑藉著電影《人生海海》奪下最佳女配角，她聽聞自己以15票全票通過，直呼：「很感動，努力這麼久，終於被肯定了。」被問到兒子的反應，陳雪甄笑說兒子對金馬獎似乎沒什麼感覺，正在露營的他透過語音訊息說「恭喜喔」就結束。自由時報 ・ 22 小時前
找無人！車停廟埕阻廟會進行 廟方找堆高機「鏟」車
台南市 / 綜合報導 台南有駕駛把車停在永康區一間宮廟廟埕，想不到週末兩天昨（21）日、今（22）日有廟會活動，雖然車主有留電話，但廟方聯絡了人沒出現，貼了黃單提醒禁止停車、也廣播了都找不到人，情急之下，只好調來堆高機移車，不過警方提醒，要是過程弄傷車身，可能會觸犯刑責。堆高機當街鏟起黑色轎車，一個轉向頭也不回，一路往前開，把整台車直接往廣場外移，霸氣移車方式，被民眾拍了下來引發討論，堆高機「鏟車」情節，就發生在台南永康區這間宮廟，廟方人員說：「有公告，還有貼單子。」記者VS.廟方人員說：「(結果車主都沒來移車)，對，沒來移打電話去。」廟方人員說：「打電話去不理我們，不聽啊。」駕駛當時把愛車停在廟埕，剛好昨（21）日、今（22）日這兩天，有廟會活動需要通行空間，廟方貼了這張黃單，提醒駕駛禁止停車，打了車主留的電話人沒出現，迫不得已只好強制移車。民眾說：「他會廣播啊，讓聽到的人趕快來移車。」記者VS.民眾說：「(如果沒開走他就)，他要使用就移車。」民眾說：「有事先告知了。」記者VS.民眾說：「他那邊有寫喔，跟你說不能給外車停，(對啊)。」民眾說：「你又要停然後損壞了，當然自認倒楣，我覺得可以打電話給警察局，請警察局通知車主來移車。」其實廟方平時，是有開放民眾停車，並張貼公告提醒，記得留下聯絡方式，需要移車時才能找的到人，宮廟提供停車空間，給民眾多一分便利，這回因為活動在即聯絡不上車主，最後只能出此下策。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
金馬62／張震2度奪金馬影帝 謝謝攝影師捕捉「我一點點小小的眼神」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳男主角入圍者包含許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華，獎項由日本影帝西島秀俊，以及第49屆金馬影后桂綸鎂頒發。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲狀態太霸氣
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，《民視新聞網》帶您一起搶先看紅毯百花綻放的注目焦點，搶先登場的是主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐現身，除此之外今年以《地母》超反差演出入圍影后的范冰冰是否踏上星光紅毯也成為外界瘋狂討論的焦點。民視 ・ 1 天前
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 1 天前
金馬慶功／張震二度封帝被加持！曝三間廟超靈 「靠1物」再次抱回大獎
第62屆金馬獎影帝由張震以《幸福之路》再度拿下，他笑稱這次能順利奪獎，「真的很幸運」。在慶功宴上，他難得公開自己的「幸運儀式」，就是平時都會固定去三座宮廟參拜，並從其中拿到一顆象徵好運的糖果，最後真的讓他抱回金馬獎座。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／陳玉勳《大濛》奪最佳劇情片 包辦4獎項成本屆大贏家
第62屆金馬獎壓軸揭曉的「最佳劇情片」，最終由陳玉勳導演新作《大濛》獲獎。共入圍11獎項的《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等獎項，共抱回4座金馬堪稱本屆最大贏家。公視新聞網 ・ 1 天前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 1 天前
白恐「大濛」金馬獲4獎大贏家 張震、范冰冰封帝后
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心順利落幕，今年共入圍11項、講述白色恐怖的「大濛」摘下4獎成為大贏家，范冰冰以「地母」抱回影后、張震則以「幸福之路」2度稱帝。中央社 ・ 1 天前
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／演活自台灣赴美打拼父親 張震相隔4年二度封帝
第62屆金馬獎今（22）晚揭曉，張震以新作《幸福之路》奪下最佳男主角，這也是他繼2021年《緝魂》後二度封帝。張震領獎時透露，此次是以非常放鬆的狀態演出，不管有沒有拿到獎項都盡力而為，並將獎項獻給所有熱愛電影的人。公視新聞網 ・ 1 天前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 17 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過
中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前