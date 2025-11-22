金馬62/張震二度奪影帝「完全沒料到」 謝父張國柱：帶我認識電影

第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，張震以《幸福之路》奪下「最佳男主角獎」，打敗柯煒林、張孝全、 許瑞奇及藍葦華等勁敵。他後台受訪時表示，今年每一位入圍者演技都很在線，覺得是非常有競爭性的，坦言完全沒料到自己會得獎。

張震以《幸福之路》二度奪下金馬獎「最佳男主角獎」。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

張震繼第58屆金馬獎以《緝魂》奪獎後，二度拿下影帝，他上台時感謝《幸福之路》的團隊們，「謝謝導演寫了這麼棒故事，特別謝謝攝影師，不管怎麼演都可以抓到我小小的眼神，讓我心裡很安慰，讓我的表演有被放大，可以傳達出去。」

張震表示，這一次演《幸福之路》是用一種非常放鬆的狀態去詮釋這個角色，「基本上在紐約的兩個月裡面，那兩個月我就是陸嘉誠，就是戲裡面的角色，全心全意的投入在裡面，不管我今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做我最好的一部分。」

他也不忘感謝老婆和女兒，「我常常不在家，謝謝你們支持我。」並感性向爸爸張國柱致謝，「他是演員，是他帶我進入認識電影，讓我一直在，從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影，熱愛電影。」

張震在後台受訪時表示，他看了今年所有入圍最佳男主角的演員的電影預告片，覺得每一位演技都很在線，每一個角色的背景也都很不同，每一個片的片型也很不一樣，「我覺得今年是非常有競爭性的，雖然我今年好像沒有很緊張，但其實很緊張。」坦言真的沒想過自己會得獎。

張震坦言完全沒料到自己會得獎。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

張震接著說道，這是他第二次拿到金馬獎，「《幸福之路》這個電影，我覺得我自己投入的非常的深，可能是因為裡面的角色也是一個爸爸，我覺得人跟人之間的情感是非常重要的。」希望可以透過這個獎，讓更多的朋友們看到這部電影。

