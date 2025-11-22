金馬62／張震二度奪影帝 親揭心聲：支撐我走下去

張震以《幸福之路》拿下金馬影帝。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎今（22）日隆重登場，今年典禮不設主持人，由影片、頒獎及表演節目串起整場盛會。被譽為「死亡之組」的最佳男主角由西島秀俊、桂綸鎂頒發，最終由張震脫穎而出，成為新科金馬影帝。

張震一上台就坦言，「我都沒準備，非常開心。」從入圍片段看到其他人的表演，每個人的演出都很棒，角色背景和片型也很不同，「雖然我好像沒有很緊張，但真的很緊張，我真的沒有想到。」

張震也感謝導演及團隊工作夥伴，「每一個人的努力都很重要，沒有你們看不到我。」最後他也感謝家人，「謝謝我的父親張國柱，他是個演員，帶我認識電影，從出道到現在不斷相信、熱愛電影。」

張震感謝金馬獎評審給的肯定，他坦言在演出《幸福之路》在紐約的兩個月中，完全就是角色本人，以非常放鬆的狀態投入，「不管今天有沒有拿獎，我都盡力而為。劇中角色是一個父親，與真實生活中相同，「希望可以透過這些獎加持，讓更多朋友看到這部電影。」

張震透露，這部片主要在講有關新移民的故事，「電影本質講家庭與人跟人之間的情感，透過很倒霉的男主角，兩天裡面發生很倒霉的事，最後他得到一點點的幸福，我覺得他是非常正能量的一部電影。」他也期望自己的人生也一樣，哪怕有很多辛苦，「但是有一點點幸福，就可以支撐我走下去。」

