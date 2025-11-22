金馬62／張震二度得影帝「入圍6次得獎2次」 輝煌紀錄僅次於梁朝偉

記者趙浩雲／台北報導

張震以《幸福之路》獲得金馬影帝。（圖／翻攝自myvideo）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，金馬影帝由張震飾演《幸福之路》稱帝，這也是他繼《緝魂》 之後二度獲得影帝殊榮，一共入圍了六次，得獎了兩次。

今年金馬影帝的入圍名單包括許瑞奇《好孩子》、柯煒林、《大濛》趙公道、張孝全《深度安靜》、張震《幸福之路》、藍葦華 《我家的事》。

張震第二度得獎，他表示心情非常開心，謝謝金馬獎評審對他的肯定，相信今年的獎一定很難評，各種不同類型表演，不同入圍者的表演，大家都很棒。

張震說，這次演出是用很放鬆的狀態去演戲，基本上在紐約的兩個月裡面，那兩個月我就是就是角色，全心全意投入在裡面，相信今天不管有沒有拿獎，都盡力而為做最好的部分，謝謝導演寫了這麼棒的故事，謝謝攝影師。

最後張震表示，謝謝太太與女兒，謝謝我的父親帶我進入認識電影，從13歲到現在，讓我不斷相信電影熱愛電影，要把獎獻給所有熱愛電影的人。

