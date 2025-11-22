金馬62/張震再奪影帝！90度鞠躬：獻給所有電影人

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳男主角獎項稍早由日本影帝西島秀俊和桂綸鎂一同頒發獎項，最後由張震奪下影帝寶座。

張震奪下影帝寶座。 （圖／金馬執委會 提供）

第62屆金馬獎最佳男主角入圍者分別有許瑞奇《好孩子》、柯煒林《大濛》、張孝全《深度安靜》、張震《幸福之路》、藍葦華《我家的事》，其中張孝全三度入圍；柯煒林二度入圍；而張震則曾在第58屆金馬獎獲得最佳男主角獎項；許瑞奇、藍葦華則首次入圍，最後由張震再度奪下影帝寶座。

2021年張震曾拿過金馬獎最佳男主角獎項，而今年再次拿下獎項，他在得獎感言當中表示，感謝金馬獎評審的辛勞，真的很榮幸能參與這樣的盛會！今年的劇情片讓人驚艷，看到其他入圍者的精彩表演，每一位都非常出色。

張震指出，這次在《幸福之路》中，以一種非常放鬆的狀態投入表演，那兩個月在紐約的拍攝期間，全心全意地活在角色裡。不管結果如何，都已經將最好的自己呈現出來。

最後張震90度鞠躬，特別感謝導演，寫出這麼動人的故事；感謝攝影師，總能捕捉到他最細膩的情感與眼神，讓他的表演得以傳遞給觀眾；還有他們的製片及整個團隊，電影的完成是大家共同努力的結晶。最後他表示：「獻給所有熱愛電影的你們，希望我們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影，謝謝。」

