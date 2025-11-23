金馬62／張震再封影帝！受訪感言脫口「X的」我有付出、努力的

藝人張震今年以《幸福之路》奪下影帝寶座，在後台受訪時他也坦承，這屆一同入圍的男主角們演技都很在線，認為今年是很競爭性的一年，完全沒想到今年可以奪下獎座。而受訪時他也忍不住脫口說了「X的」，表示他演戲並沒有很爽，他是有付出、努力的。

張震接受媒體訪問。圖／台視

張震在後台受訪時也分享得獎心情，表示今年的片子他都有看過預告片，「覺得男主角們演技都很在線，每一個角色的背景也都很不同，今年是非常有競爭性的一年，雖然我今年好像沒有很緊張，但其實相當緊張」，並指出完全沒想到是自己得獎。

廣告 廣告

張震表示今天典禮讓他感覺相當舒服，「我覺得電影就是很多人努力完成的作品，可以被評審、觀眾看到是相當重要的事情，所有人的努力希望都能獲得觀眾的認同。」

張震後台得獎感言真情流露。圖／台視

張震受訪中還提到「拍戲大家都覺得，X的，張震很爽，又得哪個獎、又拍這個導演、又拍那個導演」，但張震解釋根本不是這樣，他也有付出、努力，「雖然我的付出、努力大家可能看不到，但最後那一點點爽，可能現在得了金馬獎，就真的『幸福』，支撐我可以繼續演下去」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》

金馬62完整名單／張震、范冰冰封帝后！《大濛》抱回4獎成最大贏家

金馬62／張震憑《幸福之路》再奪影帝 哽咽致謝：希望可繼續熱愛電影

更多熱門影音：

邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開

恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」

玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思