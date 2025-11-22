【金馬62】張震再摘影帝 感謝父親提攜

記者周毓洵／臺北報導

張震以《幸福之路》奪下本屆金馬獎「最佳男主角」，再度證明影帝級實力。他在臺上含淚表示完全沒有準備得獎感言，「真的非常開心，也非常意外。」並向辛苦的評審致謝，認為今年競爭激烈，「每一位提名者都很棒。」

張震透露這次拍片期間，在紐約近2個月完全沉浸在角色狀態，「我就是盧家成，全心全意進入這個角色。我知道無論有沒有得獎，我都盡力了，做到我能做到的最好。」他也感謝電影團隊的陪伴與支撐，特別力讚攝影師李永畧：「不管我怎麼演，他都能抓到非常準確的細節。一個眼神都會被好好放大、傳遞出去。」張震強調電影是團隊合作成果，「沒有劇組的努力，就看不到我的表演。」

張震謝謝家人，「拍戲常常不在家，謝謝老婆和女兒的支持。」也向父親張國柱致敬，「他是演員，他帶我進入電影世界，讓我從13歲到現在仍然熱愛電影。」張震把這份榮耀獻給所有熱愛電影的人，「希望我們都能繼續走下去。」

在《幸福之路》中，張震飾演移民紐約後事業失敗、靠外送勉強維生的父親盧家成。角色在盼來妻女團聚後卻連遭困境，不得不做出冒險選擇，只為了讓家人吃上一頓熱飯。張震以極細膩的情感層次呈現角色的掙扎、疲憊與脆弱，即使瀕臨崩潰，仍努力仰望微光，是一場極具力量的演出。角色難度高，但對張震而言依然游刃有餘，再度展現影帝級扎實功力。

