金馬62》張震奪最佳男主角 二度封帝激動喊話「一起熱愛電影」

張震以電影《幸福之路》奪下最佳男主角獎。（圖／杜宜諳 攝）

第62屆金馬獎今（22日）晚間在臺北流行音樂中心盛大舉行，星光熠熠。由西島秀俊、桂綸鎂共同頒發「最佳男主角獎」，最終由張震以電影《幸福之路》奪下殊榮，這也是他繼《緝魂》後再度抱回金馬影帝。他在全場掌聲中激動上台，坦言完全沒有準備，但仍真誠分享拍攝時的心路歷程。

張震一上台便深呼吸數次，直言：「看到其他入圍者的表演，每一個人真的都很棒。」，他接著談到自己詮釋角色的方式：「這一次我演《幸福之路》，是用一種非常放鬆的狀態去演戲，基本上在紐約的兩個月裡面，那兩個月我就是陸嘉誠，就是戲裡面的角色，全心全意的投入在裡面，我相信，不管今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為」。他特別感謝導演與整個劇組：「謝謝我們的團隊，謝謝整個電影的導演，寫了這個這麼棒的故事。」

廣告 廣告

張震也在台上向攝影師致謝，「他是非常非常棒的攝影師，不管我在現場怎麼做怎麼演，他都可以抓得非常準確，都可以看到我，一點點小小的眼神」，讓張震相當感動，「我覺得我的表演，有被放大，可以傳遞出去，給所有觀眾朋友們看」，並感性表示，「電影是一個團隊的製作，每一個人都很重要，沒有你們的努力，看不到我的表演，謝謝你們」。

談到家人，他語氣更為溫柔，特別感謝妻女，「拍戲真的蠻辛苦的，常常不在家，謝謝你們支持我」，也感性提及帶他入行的父親張國柱：「他是演員，他帶我進入認識電影，讓我一直在，從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影，熱愛電影」。最後，張震正能量向所有喜愛電影的人喊話：「所有熱愛電影的你們，希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影，謝謝你們」。

更多中時新聞網報導

中島美嘉迷上台灣便當

世足》史上最小 古拉索世足賽門票到手

振永《回到20歲》升格男主戀奶奶