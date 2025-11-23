金馬62／張震拿下第二座影帝 感謝爸爸帶入電影圈

張震表示得獎的此刻，自己覺得相當幸福。（圖／本刊攝影組）

第62屆金馬獎最佳男主角張震在一幫強敵柯煒林、張孝全、許瑞奇和藍葦華中殺出重圍，以《幸福之路》拿下獎項，這是他繼四年前電影《緝魂》後，拿下的第二座影帝獎項，他特別感謝自己的爸爸張國柱，「謝謝他帶我進入電影圈，認識電影，我13歲出道，一直不斷相信電影，也熱愛電影，特別把獎項獻給所有熱愛電影的大家。」

張震在片中飾演一位隻身到紐約打拚的新移民，在等待妻女團聚前夕遇到一連串的意外。他分享在拍攝此片時，狀態非常放鬆，「在紐約的兩個月裡，我全心全意地投入，不管有沒有拿下獎項，我都盡力而為。」他形容片中展現了許多「人與人之間的情感」，這是他覺得此片最重要的部分。

對於片中所闡述的「新移民」議題，張震也相當關注，「很多人覺得這議題很遠，但其實我們身邊都有充斥這些人，不同的故事發生，這說都說不完。」他也希望大家能像他片中的角色一樣，「人生可以像男主角一樣，是個很衰的人，不過得到一點點幸福，就能再支撐下去了。」

張震拿下金馬獎第二座影帝獎座。（圖／本刊攝影組）

