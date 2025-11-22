金馬62／張震演外送員再奪影帝！得獎自比男主角 一點幸福就能支撐下去
張震以《幸福之路》奪下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這是他既《緝魂》之後，時隔4年再度拿下金馬影帝。張震在後台受訪時表示，自己非常喜歡新移民這個議題，「雖然離我們的生活很遙遠，在歐洲、巴黎都有新移民，故事說都說不完，要去了解他，透過很倒霉的男主角去傳達，是很正能量的電影，希望人生像男主人翁一樣，有一點點幸福就能支撐我繼續走下去。」
張震表示，自己獲得影帝的小確幸，就和片中男主角一樣，「我有付出、我有努力，最後一點點那個爽、一點點幸福，只要有得獎，就能支撐下去。」他分享在拍戲時，有一場戲是男主角在找遺失的腳踏車，沒想到竟然真的有當地的外送員來關心他，「那一刻很感動，大家都說紐約很冷漠，但人跟人之間還是有溫暖在。」他立刻興奮和導演Lloyd Lee CHOI分享，「這和電影主題很相似，我成功混入外送員的生活裡面。」
片中張震扮演在唐人街的外送員，和飾演女兒的小演員有不少對手戲，他透露對方是在紐約長大，是第一次演電影，「之前就有跟小朋友對手戲過，但這次導演給很多不同方式讓我去發揮，給不同最高原則和空間，去讓我嘗試戲的韻味，我一開始詮釋角色以很兇、很責備的模樣，導演希望換個方式，我要在很短時間內轉換，需要很相信拍攝團隊，試不同種類的表演。」
