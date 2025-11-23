金馬62／張震相隔4年再摘影帝 13歲就入行感謝老爸張國柱
【緯來新聞網】張震從13歲就出道，直到4年前才以《緝魂》拿下第一個影帝，今晚（22日）憑藉《幸福之路》順利累積第二個獎座。他坦言沒想到自己會得獎，在台上不忘謝謝太太與女兒，最後更提起自己的父親，「謝謝我的父親張國柱，他是演員、帶我認識電影，從13歲出道到現在，我一直相信、熱愛電影，希望這個獎可以獻給所有熱愛電影的人」。
張震開心拿獎。（圖／記者許方正攝）
張震在看到入圍片段，認為類型多元、每個演員也都表現很好，所以對得獎沒有預期，不過提到自己在這次的演出，非常放鬆的狀態，「在紐約2個月我就是在角色裡面、全心全意，不管有沒有拿這個獎，我都盡力而為」。
他在受訪時，認為該片是一個非常獨立製作的小品，很希望被看見以及觀眾認同，「我是放鬆狀態、投入非常深，可能我也是一個父親，覺得人跟人的情感是非常重要，哪怕《幸福之路》是非常小品，我也希望透過這個獎、音樂加持讓大家看到這部片」。
張震很快就拿下第二座影帝。（圖／記者許方正攝）
當初選擇演出，就是因為角色對他很有共感，「這個電影的議題我很喜歡，我演一個父親 ，講移民的故事，移民好像離我們很遠，但我們身邊很多這樣的人，新移民故事說都說不完，但最本質是講家庭和人之間的情感」。
套回電影，他認為即便遇到很倒霉的事，但還是有機會再獲得幸福，「跟人生一樣，哪怕只有一點點幸福就可以支撐著」。他笑稱，很多人認為他很爽，能夠演什麼片、哪個導演的戲，「但是我也有付出很多努力，所以現在得獎了，就很幸福」。
更多緯來新聞網報導
情人節前夕出意外！粉絲為見「黑曜精靈」一面進醫院
《我家的事》整組入圍北影！金鐘視帝自誇「從影以來演得最好」
更多熱門影音：
邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開
恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」
玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思
其他人也在看
金馬62／演活自台灣赴美打拼父親 張震相隔4年二度封帝
第62屆金馬獎今（22）晚揭曉，張震以新作《幸福之路》奪下最佳男主角，這也是他繼2021年《緝魂》後二度封帝。張震領獎時透露，此次是以非常放鬆的狀態演出，不管有沒有拿到獎項都盡力而為，並將獎項獻給所有熱愛電影的人。公視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／張孝全三度入圍金馬影帝 張震拚第2座獎盃
金馬62／張孝全三度入圍金馬影帝 張震拚第2座獎盃EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 6 小時前
金馬慶功／張震二度封帝被加持！曝三間廟超靈 「靠1物」再次抱回大獎
第62屆金馬獎影帝由張震以《幸福之路》再度拿下，他笑稱這次能順利奪獎，「真的很幸運」。在慶功宴上，他難得公開自己的「幸運儀式」，就是平時都會固定去三座宮廟參拜，並從其中拿到一顆象徵好運的糖果，最後真的讓他抱回金馬獎座。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
金馬62／最佳男主角：《幸福之路》張震
第62屆金馬獎最佳男主角揭曉，張震憑《幸福之路》從「死亡之組」中勝出，二度坐上金馬影帝寶座。 張震謝謝金馬評審的肯定，表示其他入圍者都很棒，但他在《幸福之路》也是個人非常放鬆、全心投入的一次演出經驗，不管有沒有拿到這個獎，他確實盡力而為。他感謝劇組團隊，電影是團隊製作，每個人都很重要，謝謝太太、女兒在背後支持，謝謝父親張國柱帶他前行，他也會繼續熱愛電影。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 14 小時前
38歲女模未婚生女 怒轟「孩子的爸」汪峰隱瞞婚史
38歲女模未婚生女 怒轟「孩子的爸」汪峰隱瞞婚史EBC東森娛樂 ・ 1 天前
神明才警告有大事！許效舜「突爆意外住院」：聽錯了會越走越偏
節目來到一家經營了三十年的黑糖麥餅店，許效舜分享朋友的創業故事：「我朋友開小籠包店，但生意始終沒有起色。我跟他說，別氣餒，這或許是老天給你的考驗，不如大方一點，一週免費請大家試吃。因為小船不開出去，大船是進不來的，與其在家裡愁眉苦臉，不如走出去給大家試試看。」後來，這位朋友接受了大家的建議，加以改進，生意果然蒸蒸日上。自此，他每年都會空出一個禮拜免費分享小籠包，用感恩的心回饋大眾。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬慶功》張震二度稱帝3間廟加持！竟自掏腰包買順澤宮神帽
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）落幕，張震以《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，目前與劇組告假的他才回來3天就去了3間宮廟，還買了6頂埔鹽順澤宮的帽子給來自國外的劇組團隊們，真的是有被加持。他現在最想睡到自然醒，能夠有時間好好休息。張震在紅毯受訪時，透露自己的Lucky物是從廟裡拜拜拿到的糖果自由時報 ・ 1 小時前
張震《幸福之路》二度封帝擁抱妻女 不管有沒有拿獎都盡力而為
張震以《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎最佳男主角，成功拿下個人第二座金馬影帝殊榮！他在片中飾演移民紐約打拚的華人父親，面臨一連串生活困境，以沉穩洗鍊的演技成功詮釋底層小人物的市井悲歌。張震在得獎感言中，感性地表示這次演出是全心全意投入角色，即使沒有獲獎也已經盡了全力。他也感謝妻女的支持，以及父親「張國柱」帶他認識電影，讓他從13歲出道至今，始終熱愛電影。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。中央社 ・ 14 小時前
WTT挑戰賽》激戰7局打敗哥哥 法國眼鏡弟今年第2冠驚險到手
世界排名第7的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，今晚在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽男單決賽，第5局在10:7聽牌下雖然連續錯失4個冠軍點，被哥哥A.勒布朗逼進決勝局，最終仍以4:3驚險贏得「勒布朗內戰」，也是他繼突尼斯挑戰賽之後，今年第2座WTT男單冠軍。自由時報 ・ 13 小時前
TPBL》李愷諺遭不理性球迷辱罵三字經 國王深夜發聲明：對人身攻擊零容忍
新北國王今以101：103不敵桃園雲豹，苦吞2連敗，賽後卻出現不理性球迷以三字經辱罵李愷諺，國王球團稍早鄭重發出聲明，強調對於任何形式的人身攻擊零容忍。在林書緯因國家隊集訓缺陣下，李愷諺今再度扛起球隊後場重任，上場40分鐘貢獻16分，以及本季新高14助攻，不料賽後卻在社群遭到球迷辱罵，也讓球團緊急發自由時報 ・ 14 小時前
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
金馬62／張震再封影帝！受訪感言脫口「X的」我有付出、努力的
藝人張震今年以《幸福之路》奪下影帝寶座，在後台受訪時他也坦承，這屆一同入圍的男主角們演技都很在線，認為今年是很競爭性的一年，完全沒想到今年可以奪下獎座。而受訪時他也忍不住脫口說了「X的」，表示他演戲並台視新聞網 ・ 13 小時前
在台北上班！他猶豫買房「選林口還新莊」 網秒挺後者：當然越近越好
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價持續攀升，許多通勤往返台北市的上班族，在買房時不得不往外圍尋找更能負擔的選項，然而地點不同，通勤時間、生活...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 陳其邁：持續推動兒少友善城市
[Newtalk新聞] 全台首輛由兒童與青少年聯手創作、以彩繪呈現城市想像的高雄輕軌列車今(22)日在龍華國小站揭幕。高雄市長陳其邁偕議長康裕成及立法委員邱議瑩、黃捷與張雅琳共同在車頭畫上象徵歡笑的最後一筆後，「童畫號」正式啟動，為高雄增添一幅充滿童趣的流動畫布，也成為城市中一座「孩子的移動美術館」。 陳其邁表示，感謝高雄捷運公司、「台灣還我特色公園行動聯盟」及市府捷運局合作打造彩繪輕軌車廂，讓孩子能以畫筆描繪心中最深的高雄意象與未來想像，使孩子的創意與聲音在城市中被看見、被聽見。 陳其邁指出，孩子是城市重要的成員，但在公共政策的討論中，他們的意見常被忽略。這次活動是高雄第一次真正讓「孩子的聲音」走入城市，也象徵落實《聯合國兒童權利公約》的重要一步，市府將持續推動兒少友善城市，讓每個小朋友都能更自由、更開心地在高雄生活、學習與成長。 高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」在揭幕儀式上驚喜現身，吸引大小市民熱情合影。「童畫號」自今日起將行駛一個月，陪伴市民在通勤生活中與童心相遇。主辦單位也邀請市民搭乘輕軌時，尋找這列特別的彩繪列車，與孩子一同在城市蒐集靈感、留下美好照片。民眾更可掃描車廂內QR新頭殼 ・ 13 小時前
雲林同鄉基金會獎助學金310國高中生受惠 考慮續辦
雲林旅外鄉親組成的「財團法人雲林同鄉文教基金會」成立23年，為鼓勵縣內學子，基金會成立「雲之鄉」冠名獎助學金共930萬元，分3年給310名國高中學生受惠，今（22）日基金會最後一年頒發。基金會董事長譚量吉表示，不排除續辦，造福且回饋母縣學生。自由時報 ・ 21 小時前
高雄輕軌彩繪列車成「移動美術館」 「童畫號」即日起上路
即時中心／綜合報導「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）今（22）日下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。民視 ・ 17 小時前
中共黨媒瞎扯「反高市早苗工人自願每月無償多加5個班」 翻車刪文
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，中國升高對日文攻武嚇，官方與媒體持續發文狠批。光明日報22日在頭版刊出副總編輯陳品高署名的評論文章「傾心盡力，為我可愛的祖國」宣稱，有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。這篇試圖激發中國人民團結反日的評論文章卻引發中國網友砲轟是「低級紅，高級黑」，群嘲「違反勞動法」，還要求調查作者是否為日本間諜，這篇翻車文隨即遭下架。 文章提到，高市早苗那番言辭不但讓中國人民的愛國熱情更加高漲，催化成大家幹好工作、報效國家的動力。「網友」表示：「我們所負的職責不同，但是有一點卻是相同的，那就是竭盡全力幹好本職工作」、「愛國，體現在平凡生活的堅守中。無論是教師教書育人、醫生救死扶傷、工人精益求精，還是農民辛勤耕耘，每個人在自己的崗位上發光發熱，就是在為國家的繁榮發展添磚加瓦」，文章並嗆：「高市早苗們，且記住：在你們的叫囂聲中，挺起的是中華民族更加偉岸的身影」。 文章還指稱，有「網友」說：「我是流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，我向班組長申請，從本月起，我每月無償多加5個班。」然而，中國網友一面倒砲轟新頭殼 ・ 5 小時前
網傳「低調訪中」王世堅罵假影片 澄清沒用抖音、YouTube
民進黨立委王世堅過去質詢金句「從從容容、游刃有餘」、「匆匆忙忙、連滾帶爬」，被中國音樂人改編為《沒出息》爆紅，「從從容容」4字甚至登上中共軍艦，在在都成為兩岸焦點，近日網傳他「低調訪中」，今（22日）王世堅透過社群嚴正聲明，強調自己一直都在台灣，僅經營Facebook跟Threads官方社群，「不用抖音及YouTube」。鏡新聞 ・ 16 小時前