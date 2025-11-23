金馬62／張震相隔4年再摘影帝 13歲就入行感謝老爸張國柱

【緯來新聞網】張震從13歲就出道，直到4年前才以《緝魂》拿下第一個影帝，今晚（22日）憑藉《幸福之路》順利累積第二個獎座。他坦言沒想到自己會得獎，在台上不忘謝謝太太與女兒，最後更提起自己的父親，「謝謝我的父親張國柱，他是演員、帶我認識電影，從13歲出道到現在，我一直相信、熱愛電影，希望這個獎可以獻給所有熱愛電影的人」。

張震開心拿獎。（圖／記者許方正攝）

張震在看到入圍片段，認為類型多元、每個演員也都表現很好，所以對得獎沒有預期，不過提到自己在這次的演出，非常放鬆的狀態，「在紐約2個月我就是在角色裡面、全心全意，不管有沒有拿這個獎，我都盡力而為」。



他在受訪時，認為該片是一個非常獨立製作的小品，很希望被看見以及觀眾認同，「我是放鬆狀態、投入非常深，可能我也是一個父親，覺得人跟人的情感是非常重要，哪怕《幸福之路》是非常小品，我也希望透過這個獎、音樂加持讓大家看到這部片」。

張震很快就拿下第二座影帝。（圖／記者許方正攝）

當初選擇演出，就是因為角色對他很有共感，「這個電影的議題我很喜歡，我演一個父親 ，講移民的故事，移民好像離我們很遠，但我們身邊很多這樣的人，新移民故事說都說不完，但最本質是講家庭和人之間的情感」。



套回電影，他認為即便遇到很倒霉的事，但還是有機會再獲得幸福，「跟人生一樣，哪怕只有一點點幸福就可以支撐著」。他笑稱，很多人認為他很爽，能夠演什麼片、哪個導演的戲，「但是我也有付出很多努力，所以現在得獎了，就很幸福」。

